香港七欖｜11.4復辦　海外隊伍須閉環　看台限聚8人只准飲不准食

因疫情延期的香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens）已落實11月4日至6日回歸香港大球場，香港欖球總會今日（23日）宣布，將要求參賽隊伍及其工作人員在港實施嚴格「氣泡管理」，並已為隊伍預訂專用酒店單人房，每隊留港期間亦有專車接送和指定訓練場地，期間會閉環及每日做核酸檢測。



觀眾方面，入場前出示有效「疫苗通行證」及量體溫，限聚以8人為上限，看台只准提供飲品，不獲批准食物供應。欖總行政總裁麥偉材表示，欖總因七欖自2019年起不斷延期或取消，已損先超過2.5億元，更被迫裁走一半員工，故無法再承延期舉行賽事。



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實施嚴格「氣泡管理」 有專屬訓練場地專車接送

欖總表示，所有海外抵港球員及工作人員，以及有限數量的欖總及賽事工作人員，需實行嚴格的「氣泡管理」，抵港後要直接前往賽事專用的指定酒店，住宿以單人入住一間房間為主，所有球隊均有專屬的訓練場地，來往場地將由專車接送，球隊訪港期間直至離法均要在「氣泡管理」之內。

出發前48小時做檢測 抵港後每日做核酸檢測

至於檢測方面，所有來港球隊人員均需在出發前48小時接受核酸檢測，抵港後亦要接受核酸檢測及快測，留港期間每日在酒店均要做核酸檢測，與球員有接觸及互動的酒店和活動員工亦要每日做核酸檢測。

觀眾要持疫苗通行證 看台限聚8人

欖總又說，觀眾入場時，須使用「安心出行」或出示有效的疫苗通行證，並需量體溫，看台上限聚人數上限為8人，球場座位將有相關指示。觀眾觀賽期開，除飲食以外的任何時間均需配戴口罩，大會會在當眼的地方增加消毒站的數量，並經常播放和廣播有關配戴口罩和消毒雙手的信息。

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看台只准飲不准食 研多方案解決進食需要

以往七欖比賽少不免有飲品美食，不過，大會稱現時只獲准在看台上提供飲料服務，不可提供食物，亦不台許攜帶外來食物，正考慮多個方案解決進食需要，例如在大球場內或附近建立立臨時且保持社交距離的餐飲場所等。大會稱明白看台不可進食，對觀看長時間賽事有嚴重影響，甚至可能引發健康問題，故可能延後周五及周六開賽時間等。

成日三人票價$1,950 本月29日開售

欖總又說，今年七欖票價將與2019年相同，三⽇的成⼈⾨票售價為1,950元，兒童則是950元。由於現時大球場上座上限為85%、約3萬人左右，現時預售期內已售出超過1.65萬張門票，已超過大球場可容納人數一半，其餘門票將在本月29日開售。

欖總：因延期已蝕2.5億裁一半員工 不能承受再延辦

欖總行政總裁麥偉材表示，七欖比賽過去每年為香港帶來5億元收益，但自2019年起不斷延期或取消，欖總已損先超過2.5億元，更被迫裁走一半員工，故無法再承延期舉行賽事。他又說，欣喜政府今日宣布放寬來港入境措施，但暫時七欖的閉環管理方針未有變，而參加球隊亦同意該些措施，又強調政府任何的放寬，都對本港體育界十分重要。

香港國際七人欖球賽是欖總收入重要來源。（資料圖片）

明年4月七欖再在香港辦第二站系列賽賽事

他同時宣布，11月的七欖會是「滙豐世界七人欖球系列賽 2022/23」賽季的揭幕戰，第二站系列賽賽事亦將於明年4月傳統檔期再次回到香港上演，部份海外觀眾或因香港防疫政策而未能來港，冀屆時海外支持者可到港支持。

今年七欖有合共16隊勁旅參賽，包括阿根廷、澳大利亞、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、肯尼亞、新西蘭、薩摩亞、南非、西班牙、美國、烏拉圭及香港。

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