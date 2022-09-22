洗米華案｜第五被告張志堅認經營賭底面　稱獲周焯華答應轉介客人

澳門太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華去年11月在澳門被捕，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，令政府少收82.6億元博彩稅。



澳門傳媒報道，案件今午（22日）續審，周焯華在庭上重申對賭底面（屬外圍賭法）系統不知情，並稱保存了與第四被告、即太陽城資訊科技部副總裁馬天倫近八、九年的手機對話，表示從未與對方討論賭底面系統，「可以叫司警睇返我哋手機。」



第五被告張志堅今日也在庭上接受查問，他承認私下有經營賭底面，也曾在2013年約見周焯華，希望對方轉介賭底面的客人，對方當時也有答應，但他指與周焯華屬朋友關係，其賭底面業務與太陽城集團無關。案件將於明日（23日）繼續審訊，料張志堅將繼續接受查問。



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

馬天倫指受「周焯華拍檔」張志堅所託設計底面系統

綜合澳門傳媒報導，案中第四被告、即太陽城資訊科技部副總裁馬天倫早前表示，是受案中第五被告張志堅所託，才設計賭底面系統，並形容對方是「周焯華拍檔」。

馬天倫今日在庭上稱，曾為太陽城多名股東做事，「唔會樣樣嘢話畀周生聽。」並指因周焯華拍檔張志堅、即案中第五被告對太陽城電腦系統「Sunpeople」很感興趣，才協助對方找內地公司設立另一系統「opsman」，但兩者為獨立系統，並無關連。

至於收到太陽城集團的電郵，並協助刪減及隱藏涉及電投的資料，馬天倫指只是按指示删除或隱藏數據，不知道這些數據是否要給博監局檢查。

周焯華重申不知情 稱與馬天倫手機對話從未討論過賭底面系統

周焯華則在庭上回應馬天倫的說法，重申對賭底面系統不知情，又指不論是新舊太陽城電腦系統「Sunpeople」均不兼容底面業務，並稱無印象曾容許馬天倫接受張志堅的要求提供「opsman」。

他強調，自己只是講出事實，並稱有保存與馬天倫近八、九年的手機對話，當中從未討論過賭底面系統，「可以叫司警睇返我哋手機。」他續指因為從未談及，所以不清楚、也不可能口頭答應張志堅設置有關系統。他續表示，不曾與馬天倫及張志堅一同消遣。

第五被告張志堅承認經營賭底面 但業務與太陽城無關

案中第五被告張志堅今日在庭上接受查問時，則承認私下有兩間公司負責經營賭底面，並各有員工聯絡客人及管數。張志堅指，曾在2013年約見周焯華，希望對方轉介賭底面的客人，當時對方也有答應。但他指，與周焯華屬朋友關係，其賭底面業務與太陽城集團無關。

檢察官在庭上展示多段監聽及短訊，當中張志堅以「老細」稱呼周焯華，更有賭底面公司的帳目文件中備註「華哥通知 2月 1日開始食貨」。但周焯華堅稱賭底面與太陽城無關，另有很多人都稱周焯華為「老細」，至於備註中的華哥，他也不知道是指何人。案件將於明日（23日）繼續審訊，料張志堅將繼續接受查問。