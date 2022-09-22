日本10月11日恢復免簽證自由行　取消入境人數限制

日本首相岸田文雄9月22日在紐約公布，日本自10月11日起恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制。



在疫情前本來可免簽證赴日的旅客，目前由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫限制，仍需辦簽證才能去日本，自10月11日起他們將不再需要申請旅遊簽證，而且無需通過旅行社預訂旅行團，訪日更容易。

日本首相岸田文雄2022年9月21日在紐約聯合國大會上發言。（AP）

岸田文雄9月21日在美國紐約出席一個活動時，已透露日本有意在10月進一步放寬入境措施。

岸田文雄在出席紐約一個宣傳日本食品的活動時，表示道：「今月開始已不再需要檢測陰性證明書，下月開始會進一步放寬入境措施。」

岸田未在會上進一步說明具體的放寬情況，但日本媒體早前報道，政府正考慮在10月撤銷每日入境上限的同時，會容許個人自由行，重啟免簽證措施。有指日企正敦促政府進一步放寬入境限制，借日圓貶值吸引訪日旅客消費。

日本加快「開關」的步伐，冀吸引海外「自由行」旅客重返當地旅遊。圖為2021年8月20日，遊客遊覽日本京都伏見稻荷大社。（Getty）

日本時事通訊社9月中報道，政府會在今秋開始再度放寬旅遊限制，並實施名為「全國旅行支援」的措施。報道指出，政府正考慮廢除每日入境上限，解除個人遊自由行的限制，豁免簽證需求等。

日本自6月開始放寬外國旅客入境，但現時旅客仍需透過旅行社報團，申請簽證才能入境。日本國內一直敦促政府進一步解除限制，吸引旅客回歸。

報道引述政府消息人士指出，目前把放寬限制目標定為10月，過去免簽證入境的國家地區將豁免簽證要求，包括香港旅客。首相岸田文雄希望能藉此讓「人的交流」變得更活潑，同時利用日圓貶值的優勢，刺激疫後經濟復甦。

除訪日旅遊外，政府亦正計劃推行全國的國內旅遊支援措施。包括實施如2020年Go To Travel的措施同樣，給予跨縣旅遊交通和食宿優惠等。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年6月29日，舞蹈員在東京淺草橫町表演，是為該處新開張慶祝與宣傳活動的一部份。這個新景點全稱是食と祭りの殿堂 浅草横町（美食與祭典的殿堂 淺草橫町）。（Getty）

日本官房副長官木原誠二9月11日亮相富士電視台節目，他在談及新型冠狀病毒肺炎疫情邊境口岸對策時，表達政府有意取消「單日入境人數上限」5萬人的限額。

共同網9月11日稱除此之外，他還提到免除要求訪日遊客簽證，以及就個人旅遊解禁。他說：「將面向放寬切實探討並在適當的時機實施。將進行整體調整。必須在不遠的將來實施。」

木原當時稱，在全球交流重開啟的情況下，日本也不能落後。由於日圓貶值，他預計遊客的需求會增大，稱「日本的秋冬很有魅力，有很多外國朋友說想來日本」。

日本新冠肺炎疫情：圖為2020年7月27日，民眾身穿和服，遊覽日本東京淺草區。（AP）

之前所講非完全「自由行」

日本首相岸田文雄8月31日表示，9月7日開始將每日入境人數上限提高至5萬人，並會進一步放寬入境限制，放寬不帶導遊的團隊入境旅遊。

他31日在記者會上宣布，從9月7日起增加外國觀光遊客人數，將每日入境人數限制從目前的2萬人提高至5萬人，同時宣布進一步放寬防疫限制，允許所有國家的不帶導遊團遊客入境旅行。

因此這次解除限制中，重點之一是容許「無導遊的旅行團」入境觀光。在此前，前往日本旅遊必須有日本一名隨團人員跟隨。不再需要隨團人員，將意味旅客「實際上」可以自由活動。不過，這與過往自由自在在日本旅行仍有一段距離。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年3月18日，日本東京一個列車站的乘客。（Getty）

旅客仍需透過旅行社報名指定旅行團，只是成團人數自由度可能更大。抵步後旅客必須入住旅行社安排的酒店，並在預定的日子返港。旅客在日本遭遇意外，也需由旅行社負責。

同時，日本並未有放寬簽證限制，所有旅客，包括港人入境日本必須申請簽證。加上原則上仍不允許以個人身份旅日的自由行，旅客仍需透過旅行社申請簽證。且申請簽證需時，無法即興旅行。

日本自6月份開始容許旅客入境，但因限制太多，在7月不過只有數千人，遠遠不及2019年疫情前3000萬旅客的紀錄。

圖為2019年4月27日，黃金週假期的第一天，日本東京的乘客在羽田機場攜着行李行動。日本人的黃金週，是指4月底至5月初由多個節日組成的公眾假期，這是日本旅遊業及相關行業最繁忙的一星期。（Getty）

旅行社須可聯絡到遊客

日本9月7日開始提高每日入境人數上限至5萬人，並容許「無導遊的旅行團」入境觀光。觀光廳2日更新對旅行社的指引，要求旅行社隨時聯絡這些實際上可自由活動的旅客。

根據新指引，旅行社須取得旅客的聯絡方法，以便隨時聯絡他們。觀光廳沒規定旅行社須以什麼方式聯絡旅客，電話、電郵、手機短訊都是可接受的聯絡方式。

旅行社在向旅客銷售旅行團套餐時，須向他們解釋這些細節，並先取得他們的同意。

在旅客抵達日本後，旅行社須與他們聯絡，並要求他們遵守疫情下的防疫措施，如配戴口罩。當有旅客身體不適，或在新冠病毒檢測中得出陽性結果時，旅行社須採取行動。

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