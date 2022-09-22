海洋公園山下免費園區項目流標　主席龐建貽：方案不算失敗

今年2月海洋公園就山下的「零售飲食娛樂商業區」（RDE）計劃招標，惟項目直至7月截標時均無投資者入標，導致「流標」。海洋公園公司董事局主席龐建貽強調，方案不算失敗，因山下園區只是發展的一部分，團隊會改變策略，或許會考慮重新招標。



海洋公園作為香港兩大主題樂園之一，近年的財政及營運狀況令人關注，去年立法會財務委員會通過了逾67.8億元的海洋公園重新發展方案。



水上樂園及新酒店上年相繼投入服務，今年2月再就山下的「零售/飲食/娛樂商業區」（RDE）計劃招標，該區將會改為免費開放。根據設計效果圖以及模擬影片，山下園區呈L型，將該興建一排相連的低層小屋，色彩繽紛，裏面會設有不同的商店和食肆，設計如同外國的特賣場（outlet），亦疑似有天橋駁通港鐵站。

園區設計被批醜陋

不過，此計劃曾被多方批評，南區區議會副主席司馬文更直言計劃「醜陋（ugly）」。最終等待五個月，至今年7月截標時，沒有入標者參與投。

第五波疫情拖累 或重新招標

海洋公園公司董事局主席龐建貽出席香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目時，表示在正式招標反應熱烈，有不少投資者找他們。惟他表示，第五波疫情嚴重，防疫政策對社會及經濟做成的影響深遠，導致投資者「打退堂鼓」。



他強調方案不算失敗，因山下園區只是發展的一部分，團隊會改變策略，或許會考慮重新招標。

這件事(發展計劃)很大，很有挑戰性，但時間不是太配合。 海洋公園公司董事局主席龐建貽

海洋公園現時財政健全

他指，現時海洋公園營運順利，「公園自去年3月財委會撥款至今，撇除因為疫情休園的日子，一直營運順利，這一秒財政健全。倘若未來數年恢復社會常態，公園有望毋須再向政府申請增加撥款，長遠可以自負盈虧。」

公園佔地甚廣，被問及會否發展物業以增加收入，龐建貽表示，RDE已包括店舖及餐廳等，與「起樓」沒有大分別。他直言什麼方案都會考慮，若有新方案會再公布。

園區新酒店訂房全滿

山下發展未有知音人，山上發展就如火如荼。龐建貽指，山上園區的新酒店剛於8月開幕，直至年底的房間預訂已全滿，認為公園仍具相當的發展潛力。「未來配合嶄新的設施，海洋公園的發展可望更上一層樓。」

另外，海洋公園會繼續發展成為「保育及教育基地」，讓公眾透過公園認識大自然及海洋生態。