0+3｜特區護照預約辦證網頁塞爆　推介兩大不用預約方法及費用

政府公布放寬入境措施安排，在下周一起實施入境「0+3」政策，毋須再住檢疫酒店，料刺激港人旅遊意欲。根據入境處資料，現時流通的有效特區護照逾520萬本，另外有90多萬本在2020年起已過期，故一早已提醒市民盡早處理。



記者在約下午5時前往政府網站，發現網上預約申請旅行證件服務塞爆，料因太多人一同進入查詢。其實除了預約辦證，目前尚有五個不用預約方法，其中親身遞交、郵遞、投遞都需提供合適相片；而使用網上或APP申請、或使用申請證件服務站都毋須預約，前者可隨時進行，但需上載符合規定相片，後者則可於入境處總部及七間分區辦事處辦公時間，直接前往辧理，由服務站鏡頭拍照。



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特首李家超今日下午3時半宣布入境措施安排，包括檢疫期由「3+4」改為「0+3」、取消旅客在登機前提交核酸檢測陰性等要求。

新冠疫情肆虐三年，許多人因沒有出遊，主要使用的特區護理或已過期。記者在政府宣布新措施1.5小時後，登入政府一站通網站預約申請旅行證件服務時，網頁顯示「目前的用户眾多，請稍後再試」。

資料顯示，透過此網上服務，市民可預約到入境處總部申特區護照，或在分區辦事處預約申請不同的旅行證件，包括護照、回港證簽證身份書等。申請人最長可預約在未來24個工作天於辦事處辦理申請，從而省回排隊輪候時間。

預約申請旅行證件時在下午5時一度無法進入，網頁顯示「目前的用户眾多，請稍後再試。」 （政府網站截圖）

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五大方法申請申請護照

入境處資顯示，現時若要申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或在互聯網或入境處流動應用程式申請。

1．親身遞交：

在個別情況下，申請人必須親身遞交申請，包括原有的特區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料。

未有預約人士，職員會根據即場的配額制度提供服務，先到先得，直至滿額為止。

2．使用網上或APP申請：

若在互聯網或入境處流動應用程式申請，申請人必須可親身往指定入境事務處辦事處、中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照。

3．使用申請證件服務站：

若市民使用「申請證件服務站」，並無需預約，亦不設配額。「申請證件服務站」設在灣仔入境處總部及七間分區辦事處，可以自助形式遞交特區護照申請。

透過「申請證件服務站」，市民可以自助「一條龍」形式提交申請，包括輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等。付款方式有易辦事（EPS）、八達通、轉數快。

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4．郵遞：

申請人可將申請郵寄至：香港灣仔告士打道七號 入境事務大樓四樓 入境事務處 旅行證件及國籍（申請）組

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5．投遞：

除因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上的個人資料而需換領護照的申請外，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入投遞箱內。

頁數費用各不同

在辦理護照時，不同年齡及頁數均有不同費用。其中16歲或以上人士，選用32頁或48頁的護照，收費分別為370元及460元。

至於16歲以下的兒童，32頁或48頁的護照，收費則分別為185元或230元。

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