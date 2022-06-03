登革熱︱今年首宗 75歲曾訪新加坡老翁染疫仍留醫【附防蚊方法】
撰文：黃金棋
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衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，本港新增一宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到新加坡，為今年錄得的首宗登革熱個案。衞生防護中心指，該名病人為一名75歲男子，現時仍留醫港怡醫院，情況穩定。防護中心提醒，如市民從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。
回港後2日發病現情況穩定 之前4個月在新加坡逗留
衞生防護中心表示，該名男病人於今年1月30日至5月25日在新加坡逗留，回港後於5月27日發病，目前仍未出院，不過情況穩定。
去年錄得兩宗外地傳入個案
中心又稱，該個案為今年錄得的首宗登革熱個案，至於2021年則共錄得兩宗外地傳入個案，分別從印尼和印度傳入。
中心提醒，市民應注意防蚊措施，包括每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟，以及避免在叢林逗留。另外，使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，不過中心指要在進入可能被蚊叮的範圍前使用，而孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%。
▼防蚊5要點▼
1.穿寬鬆、淺色長袖上衣及長褲，於外露皮膚及衣服塗上含避蚊胺 （DEET）成分昆蟲驅避劑。
2.避免使用有香味的化妝品或護膚品，依照指示重複使用昆蟲驅避劑。
3.如打算前往登革熱流行地區或國家，應在出發前六星期或更早諮詢醫生，並採取額外預防措施，避免受到叮咬。如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯。
4.防止積水，每星期為花瓶換水一次；避免使用花盆底盤；把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內。
5.妥善存放食物及處理垃圾。
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