項明生辦豪華楓葉團即爆滿　難忘日本環島45日瘋狂食軟雪糕｜專訪

自日本宣布分階段開關後，本港各旅行社陸續推出日本遊產品。「旅遊達人」項明生早前舉辦日本45日豪華旅行團，並在本月初安全抵港，無團友確診。他回港後接受《香港01》訪問時坦言，雖然「蝕住做」但贏盡口碑，又指日本經歷兩年半的封關後，服務水平更精緻，更大讚當地物價低廉，西裝褸僅售3,000日圓（約165港元），「覺得自己變咗VIP咁，下次嚟日本唔會再有咁嘅待遇。」經過日本團成功的經驗後，他在本月隨即推出豪華紅葉團，亦旋即宣布爆滿，因此計劃接下來舉辦台灣環島遊。



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日本環島45日無人確診贏口碑 計錯數虧損數十萬

柚子旅遊在2020年疫情初期，由「旅遊達人」項明生成立。早前日本政府在6月10日恢復外國旅客入境，當時他立即籌辦長達45日的日本環島遊，索價近30萬元，主打豪華及「全包宴」，即毋須任何額外自付費用，最終在月初安全抵港。他透露，該團共有18人報名，其中7人玩足全程，團友主要為退休人士，年齡介乎43至78歲，經朝夕相對下已成為朋友。

因籌辦過程倉卒，僅得10多日預訂酒店及機票，項明生坦言預算失誤，忽視近年日本政府為推動本地旅遊業，向居民派發旅遊津貼，以致酒店房價飆升，僅以疫情前的房價及機票計算成本，「收萬五蚊日，但酒店已經畀咗萬五蚊。」

雖然破天荒遊日45日，但項明生慶幸無團友於旅途中確診，認為與包車包酒店房包餐廳相關，在當地也保持適當社交距離。

雖然日本首團錄得數十萬元虧損，但他大方接受損失，指柚子旅遊的顧客群為高端旅客，認為45日以來並無一宗投訴，已贏盡口碑，為未來的發展鋪路。

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封關兩年半後日本人更熱情 項明生︰覺得自己變咗VIP咁

訪談期間，遊日經歷豐富的項明生回顧今次旅程，表情流露出興奮，直言終身難忘。他表示，日圓屢創歷史新低，現時為「掃貨」的好時機，其中連鎖時裝店Uniqo更「物超所值」，西裝褸僅售3,000日圓（約165港元）。他又指，日本經歷兩年半的封關後，服務水平更精緻，例如曾有餐館的老闆娘，在30多度的高溫下，身穿和服在室外鞠躬送他們離開。

此外，因該團為香港疫後首批遊日團之一，旅途中路經25個縣市，當中有10個為他們舉行歡迎儀式，甚至日本電視台NHK聞訊後亦採訪報道。他認為日本民族性較為高傲，不願向他人低頭，未曾見過日本人如此熱情，感嘆說︰「從來冇見過日本人咁興奮，玩咗30年都冇見過，覺得自己變咗VIP咁，下次嚟日本唔會再有咁嘅待遇。」

豪華團連食一個月懷石料理 團友吃不消寧願食拉麵

項明生並特別提到日本的軟雪糕，原來當地的縣市根據其特產製作軟雪糕，因此每日食軟雪糕便成為必備行程之一，包括抹茶味、琵琶味、醬油味、大米味等。由於該團主打豪華，每日均為團友提供懷石料理，他笑指旅程的中後期，團友均紛紛要求改吃拉麵或白粥，「食厭咗山珍海味，寧願食返鹹魚白菜。」

其實項明生最近兩年旅居台灣稍作休息，回港後突然高強度帶團45日，坦言身體有點吃不消。他解釋由於部份團友年事已高，需要照顧避免迷路或身體出現不適，例如長者不習慣在榻榻米上盤腿而坐；亦有本港電視台跟團拍攝旅遊節目，加上兼顧其個人YouTube頻道，每日睡眠時間僅得5小時。

問到過去在索尼擔任高層的辛苦程度，與目前的工作相比，項明生直言當時面對遊戲機的銷售壓力，現在則是願意承受的壓力，形容為遇到的困難均是「Happy Problem」。不過他亦笑指，帶團45日的體驗一次便足夠。

籌辦台灣環島秘景深度團

疫後首個環島日本團舉辦成功，項明生引述團友稱感到「欲罷不能」，形容隔離酒店檢疫猶如「返咗落地獄」。他指逾半團友要求再舉辦日本團，因此他返港後馬不停蹄籌備楓葉團，並在早前日本宣布免簽證入境後旋即爆滿。他亦透露正計劃將根據旅日的經驗，再辦台灣環島秘景深度團，將走遍當地所有縣市，價格仍在考慮中。

團友︰返香港食生果當洗腸胃

玩足45日的團友Alex表示，日本的市中心及商場的人流比想像中高，惟旅途中所有人均做好防疫措施，因此不擔心受感染。他更坦言，由於在日本每日享受懷石料理，並品嘗所有特產雪糕，「每日最多食兩三杯」，同時餐館對旅客非常熱情，會額外增加份量，以致回港後需吃水果清腸胃，「頭嗰廿幾日食得太多好嘢，後來團友都話食碗拉麵已經好開心。」