張竹君臨別感謝市民忍耐　冀續堅持努力：新冠病情可能同我哋並存

自2020年1月爆發第一波疫情起，主要由衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持的「每日430」疫情記者會陪伴港人經歷五波疫情，記者會今日（24日）後將「暫別」。臨別秋波，張竹君感謝市民兩年多以來的忍耐及合作，冀大家繼續堅持及努力，「希望我哋大家都可以過返一啲比較正常嘅生活。」



至於何日「君」再來？張竹君稱無門檻何時會重啟記者會，視乎疫情有何情況，日後會以新聞稿代替記者會，並在網站上更新數據，又稱「當然都希望係最後一次（記者會）。」不過她承認已難做個案清零：「𠵱家睇落新冠病情可能會同我哋並存。」



兩年幾以嚟，都多謝市民嘅忍耐啦，同各種防疫措施嘅合作，都希望大家可以繼續堅持同埋努力，希望我哋大家都可以過返一啲比較正常嘅生活啦。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

疫情記者會迎來「最終章」，張竹君回顧兩年多的疫情，指現時正由高峰向下趨勢，疫情開始回穩，政府希望市民可過比較正常的生活，同時要繼續控制疫情。她說，兩年多以來市民已學會很多防感染措施，例如戴口罩、洗手等，社區內上的呼吸感染個案、流感等亦有所減少。她又叮囑市民如發現確診，緊記要上報、隔離，遵守政府防疫措施。

日後將以新聞稿取代記者會

告別記者會後應如向公眾交代疫情，張竹君指現時疫情開始回穩，故當局有關風險的傳達策略亦有所調整，例如調整入境措施等，將來會以新聞稿形式代替記者會公布確診數字，其他數據及情況亦會在網站更新。

個案零確診機會微 第五波疫情後不少市民已染疫或打齊針

張竹君又說，市民經歷第五波、由年初開始，社會好多人染疫或已打齊疫苗，但現時仍有明顯的社區個案，故「好難做到社區零確診」，是否變風土病則要視乎全世界情況，因香港是對外的地方，「確診去到零嘅機會較細，因全世界清零先可有咁情況，而家睇落新冠疫情會同我哋並存。」

係咪變風土病要睇全世界，香港係一個對外嘅地方，暫時個案都有幾千宗，去到零嘅機會比較細，因要全世界清零先可有咁情況，𠵱家睇落新冠病情可能會同我哋並存。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

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何時重啟記者會無門檻

問及記者會有無可能捲土重來，張指暫時無門檻要什麼情況才重啟「430記者會」，但出現情況時會逐個個案檢視，亦不排除會再開，例如疫情大行前的情況。

張竹君笑稱：當然都希望係最後一次記者會

被多次追問兩年多以來的感受，張竹君均以「個人感受唔方便係度講」回應，但最後的最後，她不禁笑着吐心聲，指當然希望今次是最後一次記者會，亦祝各位身體健康、生活愉快。

唔適合分享個人感受，當然都希望係最後一次，係呢度都借機會祝大家身體健康、生活愉快。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

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