蔡若蓮到學校疫苗接種日兼打第四針　楊何蓓茵再籲家長帶子女打針

教育局局長蔡若蓮今早（24日）到訪位於東涌的香港教育工作者聯會黃楚標學校，為學校的「學校疫苗接種日」活動打氣，並參與接種第四劑疫苗。她表示，共300多名同學和家長報名參加，不少同學包括幼稚園生，今日已接種第三劑疫苗。她續說，會到教育局不同分區的學校發展組，與當區民政事務處、校長會、辦學團體及學校等合作，接力舉行疫苗接種活動，歡迎家長及學生透過學校報名參加。



公務員事務局局長楊何蓓茵今早亦到馬鞍山一間幼稚園舉辦親子工作坊，她說，截至昨日（23日）6個月至3歲幼童接種率只剛超過16%，強調即使本港確診數字下降，新冠變種病毒傳播力高，小朋友染疫後有機會出現重症甚至死亡，呼籲家長盡快帶小朋友接種。她又反駁網上傳聞，指小朋友接種非滅活疫苗引發細胞因子風暴，或接種mRNA疫苗會改變DNA的說法，都是沒有根據並不可信。



蔡若蓮表示，疫苗接種活動有來自香港教育工作者聯會黃楚標學校、東涌天主教幼稚園，以及基督徒信望愛堂逸東幼稚園，合共300多名同學和家長報名參加。當中不少同學包括幼稚園生今日接種第三劑疫苗，家長對子女能在學校熟悉的環境接種疫苗，感方便及歡迎。

蔡若蓮指，當局一直鼓勵家長和學校充分利用政府提供的不同途徑，安排學生接種疫苗。為提高學生的接種率，教育局將提高參與課外活動及中學全日面授課堂需完成接種疫苗的劑數。另外，在9月及10月，教育局不同分區的學校發展組與當區民政事務處、校長會、辦學團體及學校等合作，接力舉行疫苗接種活動。

蔡若蓮呼籲家長盡早為子女接種疫苗，若他們已接種第一劑及第二劑疫苗，應按政府的最新建議盡快接種第三劑疫苗，以獲得更全面和有效的保護。

楊何蓓茵︰仍然有87,000多名半歲至3歲幼童未曾接種

公務員事務局局長楊何蓓茵早上到馬鞍山中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園舉辦的親子工作坊，推廣兒童接種新冠疫苗。她表示，當局會盡快處理引入兒童復必泰疫苗的申請，並開始準備場地以增大接種容量。而隨政府降低新冠疫苗接種年齡後，截至昨日（23日），6個月至3歲幼童接種率只超過16%，該年齡組別仍然有87,000多名幼童未曾接種。

楊何蓓茵強調，即使本港確診數字下降，新冠變種病毒傳播力高，小朋友染疫後會出現重症甚至死亡，呼籲家長盡快帶小朋友接種，令幼童得到更好的保護。