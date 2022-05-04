海關即日起全面採用中式步操：充分體現國家情感

紀律部隊逐步以中式步操取代原英式步操，海關今日（4日）公布即日起全面採用中式步操，所有海關人員須於各慶典儀式、結業會操以及其他穿着制服的場合採用中式步操禮儀。海關指這是充分體現國家情感，彰顯民族情懷，並展現本港紀律部隊的風範。



海關表示，步操是紀律部隊訓練紀律和團隊精神的重要一環，中式步操強調整齊劃一及團隊合作，「每一個動作要求鏗鏘有力，展現部隊雄壯氣勢、自信和威武」，而今日是「五四青年節」，為紀念「五四運動」日子，五四精神核心是愛國主義，選擇在這個別具意義的日子全面採用中式步操，「正正體現海關全體人員不斷追求進步的堅定決心，以及對國家的歸屬感及愛國情操」。

海關續指，近年逐步將中式步操元素加入訓練、典禮儀式及結業會操內，除提高步操表演的可觀性外，亦讓部門更好融入國家體系，豐富「一國兩制」內容，感謝解放軍駐港部隊提供訓練，並就演示給予寶貴意見。