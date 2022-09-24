強制檢測｜增80地點 君臨天下、漾日居、浪澄灣、大埔廣場等上榜
每日430疫情記者會今日（24日）迎來尾聲，但醫務衞生局每日發出的強制檢測大廈名單繼續如約而至。最新強檢名單共80幢大廈上榜，為周四（22日）以來再次重上80大關，其中77幢涉有確診者居住，沙田區佔13幢，為18區之冠，其次是西貢區有8幢，元朗及觀塘區各有7幢。上榜大廈有豪宅及高尚住宅包括尖沙咀君臨天下2座、漾日居2座及大角咀浪澄灣8座等。另有4幢紀律部隊宿舍上榜。另有3幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場宜輝閣及宜富閣。
▼9月24日 強制檢測大廈名單▼
77幢涉有確診者居住大廈中，有13幢為沙田區大廈，成為「重災區」。當中包括沙田駿景園3座、馬鞍山錦英苑錦佳閣、大圍金獅花園金冠閣、大圍名城2期2座(北翼及南翼)、馬鞍山新港城H座及沙田溱岸8號5座等。西貢區排第二，有8幢，全部為將軍澳大廈，包括清水灣半島8座、傲灣3座、將軍澳中心1座等。
至於元朗及觀塘區各有7幢，觀塘區大廈包括藍田碧雲道225號康盈苑、茶果嶺麗港城11座、藍田康柏苑龍柏閣及牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座等；元朗區則有元朗世宙2座、溱柏1座、天水圍天富苑雅富閣及天水圍天喜街11號天麗苑等。
▼9月24日 部份強檢大廈▼
鴨脷洲深灣軒第2及第3座納強檢
港島方面，共有兩區有大廈上榜，分別為南區及東區，各有4幢大廈上榜。南區包括鴨脷洲海怡半島海韻閣、鴨脷洲深灣軒2及3座和香港仔漁暉苑景暉閣；東區則有柴灣小西灣邨瑞強樓、柴灣樂翠臺3座、北角富澤花園富邦閣及鰂魚涌康蕙花園2座。
君臨天下第2座、漾日居第2座及浪澄灣第8座上榜
有不少豪宅及高尚住宅榜上有名，包括多幢油尖旺區，例如尖沙咀君臨天下2座、漾日居2座及大角咀浪澄灣8座等，其單位樓價均在千萬以上。另有4幢紀律部隊宿舍上榜，包括觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座、牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍2座及葵涌荔景紀律部隊宿舍1座。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月24日）▼
將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場兩大廈污水陽性上榜
此外，有3幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場宜輝閣及宜富閣。
洪水橋洪福邨流動採樣站周日重開
政府明日（25日）將於洪水橋洪福邨重開流動採樣站。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。
9月24日強檢大廈：
大埔大元邨泰寧樓 A 座
大埔翠樂街 9 號翠林閣 1 座
大埔嵐山 5 座
大圍金獅花園金冠閣
沙田廣源邨廣松樓
大圍名城 2 期 2 座(北翼及 南翼)
馬鞍山新港城 H 座
馬鞍山錦泰苑錦興閣
馬鞍山錦禧苑錦歡閣
馬鞍山聽濤雅苑 6 座
沙田駿景園 3 座
馬鞍山富寶花園 4 座
沙田溱岸 8 號 5 座
沙田愉翠苑愉庭閣
馬鞍山錦英苑錦佳閣
沙田穗禾苑慶安閣
粉嶺皇后山邨皇樂樓
粉嶺粉嶺中心 K 座
粉嶺帝庭軒 3 座
天水圍天頌苑頌琴閣
天水圍天逸邨逸潭樓
天水圍天喜街 11 號天麗苑
元朗洪福邨洪樂樓
元朗溱柏 1 座
元朗世宙 2 座
天水圍天富苑雅富閣
屯門滿名山滿庭 5 座
屯門叠茵庭 5 座
屯門寶怡花園 1 座
屯門悅湖山莊 9 座
荃灣灣景花園 4 座
荃灣祈德尊新邨Ｃ座
葵涌葵芳邨葵安樓
葵涌石蔭邨仁石樓
葵涌祖堯邨啟勉樓
葵涌荔景紀律部隊宿舍 1 座
觀塘安泰邨智泰樓
藍田碧雲道 225 號康盈苑
藍田康柏苑龍柏閣
牛頭角觀塘花園大廈玉蓮 臺 4 座
茶果嶺麗港城 11 座
油塘高翔苑高麟閣
觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 2 座
黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍豐樓
牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 3 座
牛池灣消防處永定道消防 已婚宿舍 2 座
將軍澳新寶城 2 座
將軍澳新都城 1 期 1 座
將軍澳旭輝臺 2 座
將軍澳蔚藍灣畔 2 座
將軍澳將軍澳中心 1 座
將軍澳慧安園 3 座
將軍澳清水灣半島 8 座
將軍澳君傲灣 3 座
東涌昇薈 9 座
鴨脷洲海怡半島海韻閣
鴨脷洲深灣軒 3 座
香港仔漁暉苑景暉閣
鴨脷洲深灣軒 2 座
柴灣小西灣邨瑞強樓
柴灣樂翠臺 3 座
北角富澤花園富邦閣
鰂魚涌康蕙花園 2 座
長沙灣海麗邨海智樓
石硤尾大坑東邨東成樓
深水埗南昌邨昌遜樓
深水埗南昌邨昌逸樓
長沙灣昇悅居 2 座
紅磡黃埔花園銀竹苑 7 座
紅磡海濱南岸 6 座
九龍城東匯邨匯仁樓
九龍塘太子道西 313 號雋瓏
大角咀詩歌舞街83號亮賢 居
尖沙咀漾日居 2 座
大角咀浪澄灣 8 座
尖沙咀君臨天下 2 座
9月24日污水樣本陽性須強檢大廈：
將軍澳景林邨景櫚樓
大埔大埔廣場宜輝閣
大埔大埔廣場宜富閣