強制檢測｜增80地點　君臨天下、漾日居、浪澄灣、大埔廣場等上榜

每日430疫情記者會今日（24日）迎來尾聲，但醫務衞生局每日發出的強制檢測大廈名單繼續如約而至。最新強檢名單共80幢大廈上榜，為周四（22日）以來再次重上80大關，其中77幢涉有確診者居住，沙田區佔13幢，為18區之冠，其次是西貢區有8幢，元朗及觀塘區各有7幢。上榜大廈有豪宅及高尚住宅包括尖沙咀君臨天下2座、漾日居2座及大角咀浪澄灣8座等。另有4幢紀律部隊宿舍上榜。另有3幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場宜輝閣及宜富閣。



▼9月24日 強制檢測大廈名單▼



+ 4

77幢涉有確診者居住大廈中，有13幢為沙田區大廈，成為「重災區」。當中包括沙田駿景園3座、馬鞍山錦英苑錦佳閣、大圍金獅花園金冠閣、大圍名城2期2座(北翼及南翼)、馬鞍山新港城H座及沙田溱岸8號5座等。西貢區排第二，有8幢，全部為將軍澳大廈，包括清水灣半島8座、傲灣3座、將軍澳中心1座等。

至於元朗及觀塘區各有7幢，觀塘區大廈包括藍田碧雲道225號康盈苑、茶果嶺麗港城11座、藍田康柏苑龍柏閣及牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺4座等；元朗區則有元朗世宙2座、溱柏1座、天水圍天富苑雅富閣及天水圍天喜街11號天麗苑等。

▼9月24日 部份強檢大廈▼



+ 3

鴨脷洲深灣軒第2及第3座納強檢

港島方面，共有兩區有大廈上榜，分別為南區及東區，各有4幢大廈上榜。南區包括鴨脷洲海怡半島海韻閣、鴨脷洲深灣軒2及3座和香港仔漁暉苑景暉閣；東區則有柴灣小西灣邨瑞強樓、柴灣樂翠臺3座、北角富澤花園富邦閣及鰂魚涌康蕙花園2座。

君臨天下第2座、漾日居第2座及浪澄灣第8座上榜

有不少豪宅及高尚住宅榜上有名，包括多幢油尖旺區，例如尖沙咀君臨天下2座、漾日居2座及大角咀浪澄灣8座等，其單位樓價均在千萬以上。另有4幢紀律部隊宿舍上榜，包括觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座、牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍2座及葵涌荔景紀律部隊宿舍1座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月24日）▼



+ 8

將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場兩大廈污水陽性上榜

此外，有3幢大廈涉污水樣本陽性上榜，包括將軍澳景林邨景櫚樓、大埔廣場宜輝閣及宜富閣。

洪水橋洪福邨流動採樣站周日重開

政府明日（25日）將於洪水橋洪福邨重開流動採樣站。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

9月24日強檢大廈：

大埔大元邨泰寧樓 A 座



大埔翠樂街 9 號翠林閣 1 座



大埔嵐山 5 座



大圍金獅花園金冠閣



沙田廣源邨廣松樓



大圍名城 2 期 2 座(北翼及 南翼)



馬鞍山新港城 H 座



馬鞍山錦泰苑錦興閣



馬鞍山錦禧苑錦歡閣



馬鞍山聽濤雅苑 6 座



沙田駿景園 3 座



馬鞍山富寶花園 4 座



沙田溱岸 8 號 5 座



沙田愉翠苑愉庭閣



馬鞍山錦英苑錦佳閣



沙田穗禾苑慶安閣



粉嶺皇后山邨皇樂樓



粉嶺粉嶺中心 K 座



粉嶺帝庭軒 3 座



天水圍天頌苑頌琴閣



天水圍天逸邨逸潭樓



天水圍天喜街 11 號天麗苑



元朗洪福邨洪樂樓



元朗溱柏 1 座



元朗世宙 2 座



天水圍天富苑雅富閣



屯門滿名山滿庭 5 座



屯門叠茵庭 5 座



屯門寶怡花園 1 座



屯門悅湖山莊 9 座



荃灣灣景花園 4 座



荃灣祈德尊新邨Ｃ座



葵涌葵芳邨葵安樓



葵涌石蔭邨仁石樓



葵涌祖堯邨啟勉樓



葵涌荔景紀律部隊宿舍 1 座



觀塘安泰邨智泰樓



藍田碧雲道 225 號康盈苑



藍田康柏苑龍柏閣



牛頭角觀塘花園大廈玉蓮 臺 4 座



茶果嶺麗港城 11 座



油塘高翔苑高麟閣



觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 2 座



黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍豐樓



牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 3 座



牛池灣消防處永定道消防 已婚宿舍 2 座



將軍澳新寶城 2 座



將軍澳新都城 1 期 1 座



將軍澳旭輝臺 2 座



將軍澳蔚藍灣畔 2 座



將軍澳將軍澳中心 1 座



將軍澳慧安園 3 座



將軍澳清水灣半島 8 座



將軍澳君傲灣 3 座



東涌昇薈 9 座



鴨脷洲海怡半島海韻閣



鴨脷洲深灣軒 3 座



香港仔漁暉苑景暉閣



鴨脷洲深灣軒 2 座



柴灣小西灣邨瑞強樓



柴灣樂翠臺 3 座



北角富澤花園富邦閣



鰂魚涌康蕙花園 2 座



長沙灣海麗邨海智樓



石硤尾大坑東邨東成樓



深水埗南昌邨昌遜樓



深水埗南昌邨昌逸樓



長沙灣昇悅居 2 座



紅磡黃埔花園銀竹苑 7 座



紅磡海濱南岸 6 座



九龍城東匯邨匯仁樓



九龍塘太子道西 313 號雋瓏



大角咀詩歌舞街83號亮賢 居



尖沙咀漾日居 2 座



大角咀浪澄灣 8 座



尖沙咀君臨天下 2 座



9月24日污水樣本陽性須強檢大廈：

將軍澳景林邨景櫚樓



大埔大埔廣場宜輝閣



大埔大埔廣場宜富閣

