0+3｜旅行社查詢遊日等候需時　有市民願花一萬買機票東京過聖誕

政府下周一（26日）起放寬入境檢疫措施，包括將從海外及台灣抵港人士檢疫安排由現時的「3+4」改為「0+3」。消息昨午（23日）公布後，航空公司、旅行社、申請護照等網站旋即迫爆。



記者今午（24日）到以往有多間旅行社分行的旺角銀行中心，發現開門營業的旅行社只餘兩間，市民查詢等候需時。有市民指「0+3」放寬來得遲，形容兩年未外遊如「坐大監」；亦有市民因暫無法在網上查閱12月的機票，特意來旅行社查詢，並稱將會花費一萬元購買來回香港及東京的機票，到日本過聖誕。



▼旺角銀行中心旅行社▼



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記者中午到訪以往有多間旅行社分行的旺角銀行中心，發現過往三層有多間旅行社租用，現只有兩間開門營業，其中五樓的東瀛遊，輪候隊伍最多人時有十數人。但店內職員人數不多，有排隊的市民表示，已在店內等候逾一小時，對店內職員少感意外。

有市民指「0+3」放寬得太遲

郭小姐表示，疫情前經常到日本旅遊，因為屬航空公司會員，以往不曾要「撲機票」，但隨著政府宣布入境檢疫放寬，「𠵱家想撲都撲唔到。」所以特意來旅行社查詢。對於檢疫安排轉為「0+3」，她坦言有利港人出遊，但認為放寬得太遲，形容過去逾兩年留在香港難以外遊「好似坐咗個大監」。

市民稱很多網站「上唔到」 料檢疫放寬後多港人到日本旅遊

劉先生與太太計劃11月或12月到日本福岡旅行，劉先生指昨日曾上網查資料，但很多網站「上唔到」，今日跟太太來旅行社查詢。

劉先生預計檢疫安排轉為「0+3」後，很多人會到日本旅遊，所以決定避開東京、大阪這些旅遊熱點，選擇去福岡。他跟太太笑言在得悉檢疫放寬後，「（心情）好好多，之前最多去staycation，終於可以出去玩。」

市民指網上機票貴且時間不理想

另一位劉先生則表示，在檢疫轉為「0+3」前不曾想過外遊，他因健康問題一針未打，所以檢疫放寬至未打針等港人可從外地回港，他才有機會出遊。他提到，昨晚曾成功在網上查閱機票，但見到來回日本的機票價錢高達7000多元，且「晚機去早機返唔啱心水」，決定改為提早來旅行社索取資料，再與家人計劃明年農曆年假外遊。

有市民稱願花一萬元買機票 今年東京過聖誕

林先生則來旅行社索取12月的機票報價，計劃今年在東京過聖誕。林先生指現時網上無法查到12月的機票，只能來旅行社，他展示報價單，指現時機票報價約一萬元。他稱，假期機票價錢一般較貴，早有心理準備，並預計會再花一萬元預訂酒店、兩萬元用來玩樂及購物。

▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼

