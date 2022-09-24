確診大廈｜增2,949幢 涉The Mount Austin、加多近山、嘉亨灣等
撰文：江麗盈
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香港疫情趨穩步回落，衞生署今晚（24日）更新確診大廈名單，過去7日出現確診個案的大廈共9,327幢。其中2,949幢至昨日仍有新個案呈報，以沙田區佔最多，有315幢；其次是元朗區及東區，分別有312幢及259幢。最新名單涉及不少豪宅，包括山頂The Mount Austin、堅尼地城加多近山、西灣河嘉亨灣、啟德天寰天海匯等。
▼9月24日 部份確診大廈▼
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沙田增315幢最多 包括天宇海、嵐岸、星漣海
根據最新確診大廈名單，共9,327幢上榜、即大廈內過去7日出現確診個案，數量較昨日的9,567幢減少逾200幢。其中2,949幢至昨日仍有新個案呈報，沙田區佔315幢，屬十八區中最多，上榜屋苑包括天宇海、嵐岸、星漣海、沙田第一城等，當中沙田第一城更有14座上榜。
元朗增312幢 包括四季名園及錦綉花園獨立屋
元朗區有312幢大廈，至昨日仍有新個案呈報，屬十八區中第二多，上榜的大廈涉及多個私人屋苑，包括Wetland Seasons Park、Yoho Midtown、尚悅、溱柏等。區內也有多幢獨立屋上榜，包括位於四季名園及錦綉花園的獨立屋。
▼9月24日 確診大廈名單▼
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東區增259幢 太古城佔19幢
至於東區，有259幢大廈至昨日仍有新呈報，涉及屋苑包括嘉亨灣、城市花園、太古城、康山花園、杏花邨等，其中太古城有較多座數上榜，共19座上榜。
15間酒店、33幢大學或紀律部隊宿舍周五仍有新呈報
酒店方面，有15間酒店至昨日仍有新個案呈報，包括港島海逸君綽酒店、恆豐酒店、麗豪酒店、馬哥孛羅香港酒店等。另外，有33幢宿舍至昨日仍有新呈報，其中8間屬大學宿舍，遍及中大、理大、城大、及恆大，其餘則為紀律部隊宿舍。
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