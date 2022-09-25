疫情．9.25｜單日確診回落至4000以下　盧寵茂稱難定復常時間表

香港疫情持續趨向平穩回落，衞生防護中心今日（25日）起暫停舉行了八個多月的每日疫情記者會，每日確診及死亡數等疫情數據，將改以新聞稿等方式發放。衞生署公布今日新增3,897宗確診，包括117宗輸入，總數較昨日才四分一，另多10人死亡。



另外，入境檢疫安排改為「0+3」明日（26日）清晨起生效，政府亦取消旅客在登機前提交核酸檢測要求以快測代替。另外，取消未完成接種疫苗香港居民不能登機返港限制，來港易、回港易亦會取消限額，適用於內地所有地方及澳門。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月23日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月25日 強制檢測大廈名單▼



+ 1

【22:15】海事處發言人表示，處長袁小惠因其同住家庭傭工的核酸檢測結果為初步陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。袁小惠有定期進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【20:34】「十大最『美』教師選舉」今日（25日）舉行頒獎禮，表揚為教育默默付出及奉獻的10位教師。得獎教師之一，來自伊斯蘭脫維善紀念中學的王家俊，為更了解學生，主動修讀伊斯蘭教初階課程，與學生建立正面關係，亦增強和家長的聯繫。他更身兼老師、社工和輔警三個角色，同時教導、輔導和訓導學生，讓學生成長和伴他們同行。

疫情下跨港學生未能來港就讀，教授「全跨境班」的大埔浸信會公立學校黃兆儷老師，發現網課期間學生較難專心，考試成績也未如理想，於是她尋求家長支持設立「深圳教室」，讓身處內地的學生也能聚在課室裡上網課，學生十分興奮，學習動力也明顯提高，獲家長送錦旗致謝。

【19:49】世界各地陸續開關，政府於上周五（23日）公布，入境措施由明日起（26日）放寬至「0+3」。餐飲業日前發出聯署聲明表示，中秋至今的生意比往常跌三至五成，認為與外地旅客欠缺、通脹引發的成本上漲、員工確診的薪金補貼相關。業界憂慮「0+3」將令港人外出旅遊消費，加劇結業潮及裁員潮，因此促請政府推出保就業計劃，以及放寬6項過時的防疫措施，包括提升每圍人數至12人、宴會人數不設上限、取消營業時間及每枱的距離限制等。

因此促請政府進一步放寬餐飲措施，讓業界的生存空間增加，包括︰

1. 由每圍8人上限增至12人；

2. 取消枱與枱之間1.5米的間距要求；

3. 宴會人數上限120人放寬至不設限制；

4. 取消凌晨的營業時間限制；

5. 取消對現場表演、卡拉OK及麻雀耍樂的限制；

6. 補貼餐飲處所因員工確診所支付的病假人工支出。



【19:38】酒店檢疫措施由2020年12月起至今快滿兩年，期間扺港人士需在隔離酒店接受檢疫7天、14天甚至21天，須接受多次定期強制檢測。今天（25日）是「3+4」模式進行檢疫的最後一天，此後旅客扺港毋須等候核酸檢測結果，便可自行回家或到自選酒店下榻，今天下午可見，機場人流一如往常稀疏，惟協助旅客交通安排的工作人員紛紛合照留念，似是暫別歷史任務。

+ 1

【19:28】醫務衞生局公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜。當中56幢有較多居民確診而上榜，主要是公屋及居屋和資助房屋，私樓則有西營盤均益大廈3期B座、大角咀柏景灣 10 座、將軍澳中心3 座、將軍澳廣場 8 座、將軍澳東港城 5 座、沙田第一城 26 座、大埔雲滙 2 座、荃灣海濱花園海觀閣、東涌藍天海岸影岸．紅B座。

另9幢大廈因污水呈陽性而上榜，涉及五個屋苑，為粉嶺昌盛苑昌濤閣、粉嶺牽晴間5、6及7座、西灣河逸濤灣夏池軒及秋盈軒、將軍澳景明苑旭景閣、以及荃灣怡景園1座及2座。

任何人在9月19日至22日身處有關大廈過兩小時，須於明日或後日前往進行核酸檢測。

▼9月25日強制檢測公告大廈名單▼



+ 7

【19:23】政府宣布星期一（26日）起放寬入境檢疫措施至「0+3」，令不少人外遊意欲重燃，醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（25日）預期將出現報復式外遊，恐會令零售食肆營商環境雪上加霜。他希望政府盡快全面放寬入境檢疫，以及同時放寬社交距離及餐飲業營業限制，才能振興經濟及民生。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，節日旅遊代表將會有50萬至80萬市民離開香港，相等於整個人口超過10%離港，生意相對地會減少10%，「對我哋嚟講，特別係寒冬時間，本地內部消費減弱，外來遊客又未嚟到」，餐飲業營商環境將雪上加霜。叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，「0+0」以及「可免則免」的餐飲管控措施，才能真正幫助餐飲業度過經濟寒冬。

【17:07】衞生署衞生防護中心今日起改以新聞稿交代疫情，過去24小時新增3,780宗本地確診個案，當中包括1,084宗核酸檢測陽性個案以及2,696宗快速測試陽性個案；新增117宗檢測陽性輸入個案，當中包括107宗核酸檢測陽性及10宗快速抗原測試陽性個案。即新增3,897宗，較昨日少約1,000宗。

昨日再多10名患者死亡，累計死亡人數增至10,116人。醫管局補充稱，10名死者為6男4女，年齡介乎61至92歲，當中1人居於院舍。死亡個案接種疫苗紀錄方面，5人已打三針、3人打了二針、1人打了一針，1人沒有打針紀錄。

衞生署公共衞生化驗服務處於９月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及85.5%（七天移動平均比例）。

醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

【17:02】政府今日（25日）公布因應四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及大埔新興花園、屯門邁亞美海灣、大坑勵德邨、紅磡黃埔新邨等，當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【13:46】政府日前宣佈入境後改為「0+3」檢疫安排，並放寬一系列防疫措施以及旅遊及出入境限制。港大醫學院外科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，一旦放寬防疫措施，流感傳播風險會增加，新冠疫情和流感「雙疫夾擊」下，建議家長應盡早為幼童接種流感疫苗，以減低幼童發生嚴重併發症的風險。

【13:32】政府宣布由周一（26日）早上六時起，放寬入境檢疫安排並改為「0+3」，入境人士毋須再到酒店隔離。醫務衞生局局長盧寵茂今日（25日）表示，疫情個案回落，公立醫院服務將恢復至8成，有空間再考慮放寬社交距離措施，但難有「復常路線圖」：「香港政府作為總工程師，帶住700萬人，去到走呢條抗疫路，我哋必須確定呢條路係穩陣，係唔會路毀人亡。」

至於他今年2月發表「與病毒共存只會共赴黃泉」的言論，盧寵茂指「唔想再去爭論呢樣嘢」，重申「2月嘅情況同而家已經改變咗」。他指，現時接種率已提升不少，港府抗疫應對能力亦變強。但強調不能忽視過去有多宗死亡個案：「唔係大家好想知道，但確實有好多我哋嘅長者已經離世，你可以問問嗰9000幾人去咗邊。」重申不能「躺平」：「我哋話同病毒共存呢樣嘢，千祈唔好個心態係乜都唔使做。」

▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



+ 7

【11:26】財政司長陳茂波今日（25日）發表網誌，指本地正邁向「晴天」，本港入境防疫政策將在明日起放寬，市民及商界普遍歡迎有關措施，又指大家應加速做好復常準備，以便捕捉經濟恢復帶來的機遇。

▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



+ 6

▼9月24日 張竹君及關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼



【11:10】政制及內地事務局今日聯同秀茂坪警區和衞生署在九龍灣麗晶花園12座進行執強制檢測法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束。行動共檢查了約269名受檢人士。當中，三人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



+ 3

▼入境事務處總部及七個分區辦事處裝設「申請證件服務站」▼



+ 1

▼日本自由行賞京都紅葉▼



+ 2

▼9月24日 蔡若蓮及楊何蓓茵到學校「谷針」▼



+ 4

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



+ 10

▼9月20日起強制檢測公告▼



+ 34

▼9月24日 紀律部隊步操大匯演全採用中式步操▼

