捐血｜唔止助人仲對身體有5大好處！營養師分享前後飲食注意貼士

捐血確實助人，不過在捐血後後如何讓身體「回血」？有營養師指，不只要補鐵，更需要維他命C，除此之外在捐血前也有飲食貼士要注意。



台灣註冊營養師⁡蕭瑋霖（杯蓋）近日在facebook分享關於捐血前後要注意的飲食貼士，他表示捐血並不會影響個人健康，所以可以保持原有的飲食習慣，捐血後適度補充含鐵量豐富的食物即可。

捐血前



1. 捐血前2-3小時要吃東西，以均衡飲食為目標就可以，一定要有充足的蛋白質及澱粉，以防造成捐血時的不適。⁡

2. 喝充足水分，建議捐血前至少喝450毫升水份，可幫助捐血過程更順利。

3. 避免大量脂肪⁡

4. 可以適量吃鹹餅乾補充鹽分⁡

捐血後



1. 鐵質：鐵有助於紅血球的正常生成，也是血紅素和肌紅素的重要成分，捐血後可以多補充高鐵食物。

2. 維他命C含量高的水果：例如芭樂、奇異果、柑橘類 ，維他命C可促進鐵質吸收，飯後可適量補充。

捐血5大好處要知！

捐血是為了拯救生命，救助有需要的病人。同樣地，在身體狀況良好的情況下定期捐血，對自己健康亦有好處。

美國佛羅里達州衛生部列出捐血的好處，其中引用加洲大學聖地亞哥分校的研究，指每次捐血約470毫升，捐血者可燃燒最多650卡路里，約等如3杯12安士鮮奶咖啡的卡路里總和。

▼捐血5大好處（按圖👇👇👇）

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根據紅十字會輸血服務中心，捐血者在捐血前都要進行簡單的身體檢查和驗血，例如量血壓、體溫、脈搏及血紅素量，再將採集的血液拿去進行不同傳染病的檢驗測試，包括乙型肝炎 、丙型肝炎、愛滋病。

紅十字會輸血服務中心列出不同捐血細節，不妨多了解你是否適合捐血！

捐血條件



1. 健康良好

2. 體重41公斤或以上（即90磅或以上）

3. 年齡介乎16至66歲生日當天（適用於首次捐血者）

捐血前會先評估健康，根據醫護人員意見決定能否進行捐血。

▼同場加映：白血病的症狀（按圖👇👇👇）白血病高危因素？治癒機率又有幾高呢？（按圖）：