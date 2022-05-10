日本捐血竟有這些送？血庫告急掀福利大戰　3公斤麵包非最誇張

疫情推移兩三年，世界各行各業痛苦的嗷嗷亂叫，最近，終於輪到了醫療領域內不太被人想起但是卻異常重要的日本「志願獻血（捐血）」系統了。想獻的人要麼陽了不符合獻血標準，要麼沒了收入營養跟不上，再加上少子化二重加持，年輕人獻血的比例越來越低，血庫告急，日本紅十字會的醫生們煩惱到掉光了自己的頭髮。



於是，醫生們千方百計的想辦法促進年輕人獻血，請了各路藝人紛紛上陣搖旗吶喊，甚至積極展開跨界，比如拉上了我們的小天使羽生結弦。可惜效果不佳，而且「二十歲的獻血」宣傳詞還起了一定誤導，嚇的官方趕緊大喊：「16歲就能獻了，大家趕緊來，求求你們了！」

面對每況愈下的庫存，最終的最終，紅十字會選擇了放大招：我們送東西好了！來就送！獻就給！自19年起，一場轟轟烈烈的「獻血福利大戰」，從此在島國掀開……

東京捐血「送乃木坂」 點圖看看日本「獻血福利」有多誇張▼▼▼

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送到什麼程度？離譜！

時過3年，最新的福利送到什麼離譜的程度？奈良的紅十字分會直接把福利刷上了島國熱搜！你沒看錯！獻400ml血，給3斤麵包？沒錯！是3斤！給大家普及一下數據啊，以杭州市面上最平民的麵包牌子「桃李」的軟吐司為例，一個大概淨重300克，其他的麵包比如牛角包大概在75-100克，32厘米長的法棍一根大概200克……即便是俄羅斯兄弟的大列巴，大號一整個大概也就1.5斤差不多……力求嚴謹的日站君還研究了一下日本老舖麵包的克重，發現一個高級吐司應該在500克前後，所以獻血400ml，理論上你就能拿到3個整條高級大吐司！如果用市面標準，你一次能拿到5條桃李、15個牛角、7個法棍或者2個列巴……

不查不知道，一查嚇一跳，還真是！每一次送東西，從雞蛋到泡麵，從麵包到餅乾，奈良紅十字會一定都得（盡全力）做出個海報來廣而告之，還得搞個油頭，比如什麼「Morning 蛋」……生怕你不來。為了研究「怎麼送能送的快，如何送能送的好」，還連續三年，持續製作「每月福利活動schedule」出來！真是關西第一福利大紅十字會，奈良捨我其誰的氣勢，油然而生！

其他都道府縣：我絕不能輸！

被奈良帶動，關西各郡逐漸陷入狂派福利之境。老大哥大阪一馬當先：來吧，我麗思卡爾頓特製蛋糕和曲奇，給你拉滿！怕別人覺得自己小氣，二次加碼：到府內哪裡去獻血都行！超大充電寶和和牛咖哩套裝，喜不喜歡？神戶：大哥這麼強？我我我我送一斤麵包，加上熊本熊拉麵可以不可以（小心翼翼）。兵庫縣全域：跟著神戶領導的步伐走，我們送函館咖哩。京都紅十字會：你們大阪人神戶人就是太粗暴了，我先回二次元了，限定鑰匙圈你們肥宅都想要吧？哎呀我都快破產了，就是不太有錢啦怎麼啦！

而關東的鐵子們，看到關西人這樣了，當即決定開啟「大阪夏之陣」決戰，關東人的臉面絕不能輸！神奈川川崎市和橫濱市首先沖鋒：獻血400ml，當場送1.5公斤秋田小野小町大米！東京都：齋藤飛鳥你們老婆，東京之光，乃木坂的周邊給大家送上好不好呀！不得不說，活用資源白嫖上東京都絕對一馬當先，各路聯名活動搞得飛起，小東西就勾走了一大堆宅男宅女的心。千葉縣乾脆直接搞了個獻血偶像組合出來，不得不說，這很日本。埼玉縣，則送上了日本最頂級的、由設計師佐藤可士和一手操刀改良的愛媛縣產今治毛巾。關東關西大戰正酣，其他地域也紛紛出手，元AKB成員、現當紅主持人指原莉乃的老家大分縣，就直接把全日本知名咖哩打包送了個遍！而盤點全日本，慘被各都道府縣拿走名產移花接木的北海道，只好找IP進行聯名，作為獻血贈品……這場大戰如此激烈，讓全日本的老百姓都大呼：太爽了，大力點，請繼續！

有福利 就會有黃牛的誕生

然而，表面上福利越送越多，底下也滋生出了黃牛倒賣的生意，並且越演越烈。在雅虎拍賣等各種二手拍賣網站上，你能夠看到各種各樣的「獻血福利品」被上架出售。除去食品之外的東西，各種限定周邊和產品，成為了炙手可熱的倒賣選擇！其中，紅十字會和模型廠TOMY聯合出的「トミカ獻血車」，備受黃牛矚目。本身嘛，TOMY車就是二道販子們的最愛，和盲盒的性質也差不多。而獻血車由於每年只有限定的時期才能獲得，理所當然的成為了人氣最高的倒賣品！交換券上打上「禁止倒賣」，然而黃牛們表示鬼才理你。於是，倒賣成為了主流，價格從1000日元到5、6000日元不等，黃牛低買高賣，徹底佔領了市場。有些地區限定款，居然賣到了22000日元，真是離譜他媽給離譜開門，離譜到家了！除此之外，日本紅十字會的「獻血玻璃杯」也成為了被下手的目標。這些玻璃杯是頒給獻血10次、30次、50次、50後又50次、50次的60歲高齡者的紀念品。它們由日籍華裔工藝造型大師多田美波監製，多田美波曾為日本皇宮、外務省等重要部門製作工藝作品，這批玻璃杯可謂是有相當的收藏價值。不過，當今很多日本人尤其是年輕人並不太了解玻璃杯的價值，價格很低，而這就成了黃牛們近期下手的目標。而隨著獻血積點制度的最新改良，這組玻璃杯的價值，也必然會慢慢的提升上去了。

然而這麼一想……島國紅十字會搞各種福利贈送，又在黃牛市場上睜一隻眼閉一隻眼，並沒有聯合有關部門嚴格禁止，反而似有似無的形成了一條「隱形產業鏈條」？這為了補充血庫存量，真是不得不擇手段了……

能獻盡獻 也應有相應補助產生

隨著新冠疫情「第六波」襲來，日本已經在迎戰第六次血庫告急，再說回來，這個問題其實也已經不僅僅是日本一個國家的問題。2020年，中國就也曾面臨著「血荒」難題，據相關報道表示，昆明血庫理想庫存量為40萬毫升至50萬毫升，但目前各种血型血液缺乏，最少時每天採血量僅3萬毫升左右，只能滿足50%的臨床用血。近幾年中國臨床用血需求量在以10%-15%的速度快速增長，然而當前中國人口獻血率僅為0.84%，遠低於世界高收入國家的4.54%。一旦面臨自然災難，醫療救助中最珍貴的血資源就將面臨巨大的挑戰，而在市民們能獻盡獻的基礎上，有關部門是否也應該效仿島國，增加一些發放福利性質的鼓勵措施，讓人更加積極的參與進來？你怎麼看呢？

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