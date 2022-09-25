憂防疫措施放寬增流感風險　孔繁毅：幼童應盡早接種疫苗

政府日前宣佈入境後改為「0+3」檢疫安排，並放寬一系列防疫措施以及旅遊及出入境限制。港大醫學院外科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，一旦放寬防疫措施，流感傳播風險會增加，新冠疫情和流感「雙疫夾擊」下，建議家長應盡早為幼童接種流感疫苗，以減低幼童發生嚴重併發症的風險。



孔繁毅指岀，本港今年曾於六、七月岀現流感「小高峰」，去年秋冬的流感個案亦有明顯上升的趨勢，相信今年秋冬有同樣情況，惟幼稚園學童接種率一直偏低，由2019/20年度接近五成，下降至現時不足四成。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，現時照顧幼童和初小學生在校打針的工作具挑戰性，「一方面幼童見到針頭會驚，有時會有哭鬧嘅情況，會增加前線同事嘅壓力，安排小朋友打針往往用哂成個上午。」

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香港幼兒教育人員協會於今年3月底訪問約150名教職員，當中過半為校長。結果發現，有三分之二受訪者均認為，若政府提供噴鼻式疫苗，可提升校方安排接種的意願。

協會認為，噴鼻式流感疫苗可避免幼童痛楚，建議政府將噴鼻式流感疫苗擴展到初小學。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，無論接種針劑或噴鼻式疫苗都可預防流感，學會並無建議其中一款，但若幼童因怕痛而怕打針，噴鼻式會較方便，而傳統針劑的年齡限制則較少，強調最重要是讓家長有多個選擇。