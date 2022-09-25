強制檢測｜65大廈上榜沙田最多　另將軍澳中心、將軍澳廣場各一幢

本港疫情轉趨平穩，大廈強制檢測仍然維持，醫務衞生局今晚（25日）公布強制檢測公告，有65幢大廈上榜，其中沙田區佔九幢，成為18區之冠，包括沙田第一城26座、馬鞍山富寶花園8座及11座等；其次是西貢區將軍澳，共有八幢大廈榜上有名，涉及將軍澳中心3座、將軍澳廣場8座、東港城5座及康盛花園1座及4座。

上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括大角咀柏景灣10座及鴨脷洲海怡半島美暉閣。另有九幢大廈涉污水樣本陽性上榜，其中粉嶺牽晴間「連中三元」，同一屋苑三幢大廈榜上有名。



▼9月25日 強制檢測大廈名單▼



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最新強檢名單顯示，共有65幢大廈上榜，當中56幢有較多居民確診，另9幢則因污水樣本檢測呈陽性而上榜。

重災區為沙田區，共有九幢住宅錄得有確診者居住，包括大圍美松苑興松閣、大圍金獅花園金華閣、大圍新翠邨新學樓、沙田康林苑海泓閣、沙田第一城26座、馬鞍山富寶花園8座及11座等。

西貢區將軍澳則緊隨其後，共有八幢上榜，包括煜明苑熹明閣、廣明苑廣昌閣、康盛花園 1座及4座、將軍澳中心3座、東港城5座及將軍澳廣場8座；景明苑旭景閣則屬污水樣本檢測呈陽性。

至於元朗區、葵青區、觀塘區、南區及東區則平分秋色，各有四座上榜。

▼9月25日 部份強檢大廈▼



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此外，不少豪宅及高尚住宅榜上有名，包括大角咀柏景灣10座及鴨脷洲海怡半島美暉閣。另有一幢紀律部隊宿舍上榜，涉及屯門屯門湖康警察宿舍 1座。

其他有上榜的私樓為西營盤均益大廈3期B座、大埔雲滙 2 座、荃灣海濱花園海觀閣、東涌藍天海岸影岸．紅B座。

粉嶺牽晴間「連中三元」 5至7座污水呈陽性

另有九幢大廈涉污水樣本陽性上榜，北區佔最多，其中粉嶺牽晴間「連中三元」，其5、6及7座同樣榜上有名，其餘涉及大廈則包括將軍澳景明苑旭景閣、荃灣怡景園1座及2 座、西灣河逸濤灣夏池軒及秋盈軒等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （至9月26日）▼

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政府明日（26日）將於薄扶林華富（二）邨、荃灣梨木樹邨、葵涌石蔭東邨及安蔭邨重開流動採樣站，位於薄扶林華貴邨及青衣長青邨的流動採樣站會延長服務日期至周二（27日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

9月25日強檢大廈：

將軍澳煜明苑熹明閣



將軍澳廣明苑廣昌閣



將軍澳康盛花園 1 座



將軍澳康盛花園 4 座



將軍澳將軍澳中心 3 座



將軍澳東港城 5 座



將軍澳將軍澳廣場 8 座



大圍美松苑興松閣



大圍金獅花園金華閣



大圍新翠邨新學樓



沙田康林苑海泓閣



沙田沙田第一城 26 座



馬鞍山富寶花園 8 座



馬鞍山富寶花園 11 座



馬鞍山錦泰苑錦天閣



馬鞍山恆健街 8 號錦暉苑



大埔太和邨麗和樓



大埔雲滙 2 座



大埔富善邨善美樓



上水天平邨天祥樓



青衣長青邨青松樓



荃灣石圍角邨石翠樓



荃灣梨木樹邨 3 座



荃灣海濱花園海觀閣



葵涌葵芳邨葵泰樓



葵涌石蔭東邨蔭裕樓



葵涌安蔭邨嘉蔭樓



石硤尾白田邨朗田樓



長沙灣海盈邨盈輝樓



長沙灣幸福邨福日樓



大角咀柏景灣 10 座



牛池灣嘉峰臺 5 座



牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 3 座



觀塘安泰邨景泰樓



觀塘安泰邨錦泰樓



油塘油麗邨盈麗樓



東涌逸東二邨居逸樓F 及G 座



東涌藍天海岸影岸‧紅 B座



天水圍天耀二邨耀華樓



天水圍天澤邨澤宇樓



天水圍天晴邨晴悅樓



屯門山景邨景樂樓



屯門兆畦苑兆富閣



屯門屯門湖康警察宿舍 1座



屯門富泰邨愛泰樓



元朗朗屏邨喜屏樓



鴨脷洲海怡半島美暉閣



鴨脷洲悅海華庭 1 座



薄扶林華富二邨華泰樓



香港仔華貴邨華禮樓



西營盤均益大廈 3 期 B 座



筲箕灣興東邨興豐樓



柴灣金源洋樓 A 座



柴灣富怡花園 1 座



柴灣富欣花園 7 座



9月25日污水樣本陽性須強檢大廈：

將軍澳景明苑旭景閣



荃灣怡景園 1 座



荃灣怡景園 2 座



粉嶺昌盛苑昌濤閣



粉嶺牽晴間 5 座



粉嶺牽晴間 6 座



粉嶺牽晴間 7 座



西灣河逸濤灣夏池軒



西灣河逸濤灣秋盈軒

