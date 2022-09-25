0+3｜餐飲業近兩周生意跌5成　料再現結業裁員潮　促放寬防疫措施

世界各地陸續開關，政府於上周五（23日）公布，入境措施由明日起（26日）放寬至「0+3」。餐飲業日前發出聯署聲明表示，中秋至今的生意比往常跌三至五成，認為與外地旅客欠缺、通脹引發的成本上漲、員工確診的薪金補貼相關。業界憂慮「0+3」將令港人外出旅遊消費，加劇結業潮及裁員潮，因此促請政府推出保就業計劃，以及放寬6項過時的防疫措施，包括提升每圍人數至12人、宴會人數不設上限、取消營業時間及每枱的距離限制等。



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中秋至今生意較往常跌三至五成

餐飲業的聯署信表示，雖然「0+3」的安排向復常邁進一步，對社會及經濟復甦正面，惟餐飲業的生意，從中秋至今在谷底徘徊，平均比往常下跌三至五成。業界認為，主因與金融、經濟持續低迷相關，但相關防疫措施自5月至今再無放寬，以致市民消費意欲始終未能回復。

業界又指，因本港未能恢復完全開關，欠缺內地及外地旅客的生意，同時業界亦須面對通脹引發的成本大幅上漲，包括電費、煤氣費、食材等。此外，疫情持續，員工輪流確診未能上班，僱主仍需發放八成的薪金補償。綜上所述，業界的收入大減、支出反增，形容情況為「百上加斤，捉襟見肘」，因此促請政府推出保就業計劃幫助業界。

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「0+3」吸引港人旅遊消費 結業潮及裁員潮恐加劇

業界亦提到，放寬至「0+3」後，回港不需再入住檢疫酒店，港人已蠢蠢欲動到外地旅遊，尤其部份熱門旅遊國家的貨幣大幅貶值，故相信在年底聖誕長假，港人外出旅遊更熱烈，認為肯定會削弱本地零售及餐飲消費。

惟外地旅客的數量，不及外出旅遊的市民，業界預料將面對新一輪寒冬，並強調「情況將是史無前例的嚴峻，餐飲業的結業潮及裁員潮會急速加劇。」

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促放寬6項過時社交距離措施

業界又指，本波疫情高峰期已過，市民整體接種3針的接種率達77%以上，認為不需要再維持年初時的社交距離措施，因此促請政府進一步放寬餐飲措施，讓業界的生存空間增加，包括︰

1. 由每圍8人上限增至12人；

2. 取消枱與枱之間1.5米的間距要求；

3. 宴會人數上限120人放寬至不設限制；

4. 取消凌晨的營業時間限制；

5. 取消對現場表演、卡拉OK及麻雀耍樂的限制；

6. 補貼餐飲處所因員工確診所支付的病假人工支出。



上述餐飲業聯署聲明包括現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會，排名不分先後。