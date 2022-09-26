疫情．9.26｜單日確診重上4000宗　日本公布自由行疫苗及檢測要求

香港新冠病毒疫情持續回穩，疫情記者會今日（26日）第二日暫停，政府以新聞稿方式交代疫情狀況。本港今日4,034宗確診個案，當中本地個案佔3,846宗，輸入個案為188宗。



今日（26日）早上6時起入境檢疫安排改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再人住指定檢疫酒店，而是可回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不能進入食肆等主動核查處所。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月24日平均值回落至0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

【22:32】世心卜廿界各地陸續「開關」，日本下月11日起重啟免簽證入境旅遊，日本政府今日（26日）公布詳細安排，旅客只要接種3劑疫苗，便准許入境；若未打3針，亦可出示72小時內的核酸檢測證明替代。

日本官方文件顯示，接納世衞WHO認可疫苗名單，即除了復必泰外，也包括不少港人接種種的科興疫苗，以及少部份人接種的國藥疫苗。換言之，由10月11日起，已打3針的537萬市民如到日本旅遊，不需在出發前花費240元做核酸檢測，便可前往日本。

日本官方文件顯示，入境人士如已接種三劑世衞認可緊急使用的新冠疫苗，則可替代提供出發前72小時內核酸檢測證明。

【22:32】加拿大10月1日起解除所有有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）入境防疫限制，不要求旅客搭機時佩戴口罩、出示接種疫苗證明；檢測和隔離要求都取消。

▼9月26日 強制檢測大廈名單▼



+ 1

▼「0+3」實施首天 機場旅客抵港入境情況▼



+ 3

【20:17】醫務衞生局公布強制檢公告，有65幢大廈上榜。當中56幢有較多患者居住，大部份為公屋、居屋和資助房屋，私樓則有鰂魚涌康怡花園G2座、九龍塘畢架山花園4座、大角咀港灣豪庭5座、長沙灣昇悅居7座、荃灣荃灣中心南京樓、天水圍嘉湖山莊麗湖居2座、沙田沙田第一城8座、沙田蔚景園1座、沙田翠湖花園F座、將軍澳維景灣畔5座、將軍澳日出康城晉海1A座、將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)。

另外有九幢大廈污水樣本檢測呈陽性而被納入強檢名單，涉及藍田德田邨德盛樓、西灣河逸濤灣冬和軒及春瑤軒、西灣河鯉景灣怡茵閣、將軍澳景明苑曦景閣和暉景閣、沙田瀝源邨福海樓、大埔新華安里1-23號、大埔大埔頭太湖山莊。

根據公告，任何人在9月20日至26日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（27或28日）前往進行核酸檢測。

▼9月26日強制測公告詳情▼



+ 6

【20:09】疫情持續，醫管局今（26日）公布，共有6名病人經經入院篩查或檢測呈陽性，涉瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及廣華醫院。當中廣華醫院佔最多，有3名病人陽性，及9人被列作密切接觸者。

醫管局公布，沙田威爾斯親王醫院深切治療部ICU有兩名職員，在上周五（23日）確診，經調查後發現過去3日再多16名職員確診，但無病人被列為密切接觸者，環境樣本亦為陰性，因此病房服務不受影響。院方亦稱，相關員工近日並無出席任何大型聚會，會繼續調查感染源頭。

威爾斯親王醫院深切治療部爆疫，共18名職員確診。（資料圖片／龔嘉盛攝）

【19:51】繼立法會選委界議員洪雯後，今日（26日）再多一名議員確診新冠肺炎，同屬選委界的周文港確診，現正居家隔離。

【19:24】現時市民進入指明處所，須符合疫苗通行證的要求，惟幼童、長者及傷殘人士，有可能沒有或不懂用手提電話，難以出示電子針卡，但紙本針卡則容易遺失及損爛。消息指，創新科技及工業局已準備推出新功能，讓照顧者可在其手機上的「安心出行」，加入「老幼弱傷殘針卡」以一併出示，適用5至15歲兒童及青年少、65歲或以上長者和行動不便的傷殘人士。當局最快明日（27日）公布詳情及更新功能。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



+ 2

【18:02】日本9月22日公布月10月11日恢復讓自由行旅客入境，以及免簽證入境，內閣官房長官松野博一26日在記者會上稱，關於放寬針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的邊境防疫措施，屆時在機場對所有歸國人士和入境者進行出入境檢查，將原則上取消。

【17:45】入境檢疫「0+3」今日（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，這個維持近兩年的安排終於走進歷史。

不過，第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束，據了解，政府按合約要向參加酒店在未來一個月支付「包底」費用，只要酒店入住率不足一半便會受惠。按《香港01》粗略估算，若所有參加計劃的檢疫酒店入住率，接下來30日均不足50%，以每個房間每日上限600元、入住率為零計算，政府合共要向參與的酒店最多支付逾2億元。

香港酒店業主聯會呼籲政府盡快制定通關時間表，讓業界可提早做好準備，否則酒店的人手將難以應付突然轉變成「0+0」時大批來港人潮。

【17:05】政府今日（26日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在元朗區、東區、荃灣區及黃大仙區，涉及12個屋苑或公共屋邨及曹公街一帶住宅，檢測到污水呈陽性結果。民政事務處將向康怡花園、星河明居等受影響的居民、清潔工和物業管理員，派發合共約18.5萬個快速抗原測試包。

+ 3

【16:57】衞生署公布新增3,846宗本地確診個案，當中包括1,002宗核酸檢測陽性個案及2,844宗快速測試陽性個案；另新增188宗檢測陽性輸入個案，當中包括158宗核酸檢測陽性及30宗快速抗原測試陽性個案。即總共增4,034宗，比昨日多137宗或3.5%。多12名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,128宗。

學校呈報1,280陽性個案，涉及1,116名學生和164名教職員，分布在687間學校，當中有26間學校共29班需要停課7日。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.4%及86.1%（七天移動平均比例）。

【15:49】今日（26日）起實施入境「0+3」政策，抵港旅客毋須再入住檢疫酒店。今早機場有首批實施「0+3」之後抵港的航班，不少旅客都指毋須隔離而感到開心。而機場各樣設施大致運作暢順，旅客步岀接機大堂可自行乘坐交通工具離開，毋須再搭「抗疫的士」。有的士司機指，樂見早上的士站再現人龍:「有返啲人氣好啲。」

「0+3」後， 旅客可自行選擇交通工具離開機場，機鐵站多了乘客查詢。（余俊亮攝）

【12:23】多個部門在兩幢大進行檢測公告執法行動。其中位於將軍澳東港城2座的執法行動中，康文署聯同將軍澳警區和衞生署今早（26日）8時半至11時半的聯合行動中，檢查約347人有否遵從早前的強制檢測公告進行檢測，當中三人被發現未有遵從強檢公告，已獲發強制檢測令，政府亦向該三人發出了10,000元定額罰款通知書。

另一方面，屯門民政事務處今日（26日）聯同屯門警區和衞生署，在屯門盈豐園第二座檢查約220人，當中一人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。行動由上午8時開始，至上午11時結束。

【11:54】「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店，連日來不少港人考慮出外旅遊。東瀛遊執行董事禤國全於港台節目表示，自宣布「0+3」後，連日來不少人查詢，旅行社需排隊，有過百人報團。不過他亦指，現時主要是到日本旅行，其他地區強差人意，而且由於航班較疫情前少，來往日本東京的機票隨時貴一倍，一般需4,000至6,000元。

有人歡喜有人愁，另邊廂酒店業則對「0+3」未感樂觀。酒店業主聯會經理陳媛妍表示，失去檢疫酒店的生意之餘，市民亦可能用消費券買機票外遊，未能受惠新一輪消費券，Staycation的人數亦可能減少，估計少兩三成生意。

【11:12】「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早於港台節目表示，假如兩三周內疫情未見反彈，有條件實施「0+0」的檢疫安排，入境接受核酸檢測，之後獲得陰性結果後，便直接轉為「藍碼」。他又認為，食肆人數上限、圍封強檢及污水檢測等都可以取消。至於口罩令，他認為當世衞宣布新冠病毒成為風土病，大約明年的春、夏季，身處室外就毋須戴口罩。



港大感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目表示，已有條件實施「0+0」，不過認為要維持疫苗通行證，現時策略是防重症，並非斬斷傳播鏈，過往經驗可見，即使實施嚴厲防疫措施，病毒最終都會流入社區，只是拖遲傳入時間。

入境檢疫由今日（26日）起放寬至「0＋3 」，對旅遊業或是喜訊一則，惟疫情期間依賴本地客人的餐飲業，卻擔憂會進一步受壓。五個飲食業商會昨日聯署去信特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂，要求當局放寬社交距離措施。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）接受電台訪問，坦言餐飲業正處於疲弱階段，在現行措施下，預計業界由現時至年尾，生意額會再有10%至15%跌幅，呼籲政府盡快放寬防疫限制及推出「0＋0」。

【09:24】香港今早（26日）6時起放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅客登機前只需提供快測陰性結果，抵港後接受核酸檢測毋須等候結果，便可自行乘坐交通工具離開機場，香港機場抵港層終於回復旅客人來人往的畫面。首班在新措施後抵港的航班來自台北，旅客都表示檢測過程順利，更有人表示非常掛念香港，對於「0+3」安排感興奮，對於不用住隔離酒店是回復人身自由。

▼9月25日強制檢測公告大廈名單▼



醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



+ 9

▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



+ 1

▼9月24日 張竹君關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼



▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



+ 6

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



+ 2

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



+ 10

▼9月20日起強制檢測公告▼

