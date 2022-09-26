0+3｜旅行社排長龍報團　酒店業失檢疫生意　嘆Staycation減少

「0+3」檢疫安排今日（26日）早上6時起措施，從外國及台灣抵港最終毋須再入住指定檢疫酒店，連日來不少港人考慮出外旅遊。東瀛遊執行董事禤國全於港台節目表示，自宣布「0+3」後，連日來不少人查詢，旅行社需排隊，有過百人報團。不過他亦指，現時主要是到日本旅行，其他地區強差人意，而且由於航班較疫情前少，來往日本東京的機票隨時貴一倍，一般需4,000至6,000元。

有人歡喜有人愁，另邊廂酒店業則對「0+3」未感樂觀。酒店業主聯會經理陳媛妍表示，失去檢疫酒店的生意之餘，市民亦可能用消費券買機票外遊，未能受惠新一輪消費券，Staycation的人數亦可能減少，估計少兩三成生意。



▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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禤國全在港台節目《千禧年代》表示，政府宣布「3+4」時，已有市民報團，7月份有四團日本團，每團約十人；但到宣布「0+3」，分行出現排長龍，每日過百人報團或自遊行。不過他亦指，暫時只是日本團受歡迎，因10至11月可觀賞紅葉，其他地區則仍強差人意。

東瀛遊執行董事禤國全（張浩維攝）

禤國全：現時航班少 東京來回機票約6000元

不過他亦指，航空公司運力未回復，現時每周僅兩至三班機前往東京，要到下月底才可能維持每日都有航班；北海道直航機亦要11月重開，預計整體航班需半年至一年，才可回復至疫情前水平。他續指，機票都較過往昂貴，以來回東京機票為例，過往一般約2,000至3,000元，現時則4,000至6,000元，則貴約一倍，個別日子或更貴。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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酒店業界：0+3吸引力不大 亦失去檢疫酒店生意

雖然旅行社生意有望回升，不過同屬旅遊業的酒店界，卻未見樂觀。陳媛妍於同一節目表示，現時失去檢疫酒店的生意，住客今日陸續獲安排離開，並正辦理退款手續，需要一些時間處理。她續指，「0+3」對旅客吸引力不大，商務客亦有限，可能繼續視像會議，相信幫忙不大。

▼9月26日 實施「0+3」首日▼



料港人消費券買機票 酒店業未受惠

陳媛妍指，酒店業現時只能針對本地市場，但Staycation的市場已不算大，原本的檢疫酒店亦轉為針對本地客，會進一步攤分薄市場。她又稱，雖然政府將派發消費券，但港人在「0+3」下或更傾向以消費券購買機票外遊，酒店業未能受惠，Staycation的人數更少，或減兩三成，業界將推不同優惠，希望維持生意。