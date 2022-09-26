疫情｜單日確診人數重上4000水平　12人離世、15人留醫ICU

新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（26日）公布新增4,034宗確診個案，較昨日多137宗或3.5%；當中有188宗為輸入個案，為9月4日之後單日新高。有1,280名學生及教職員染疫，合共涉及687間學校，有26間學校的29個別班級需停課。



醫管局公布新呈報12名確診病人在公立醫院離世。截至今日凌晨零時零分，有2,039名確診病人留醫治療，當中有161名新增確診病人；新增呈報三名危殆病人及五名嚴重病人，現時合共有41名危殆及43名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療（ICU）。



疫情記者會今日第二日暫停，政府以新聞稿方式交代疫情狀況。本港今日4,034宗確診個案，當中本地個案佔3,846宗，輸入個案為188宗。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



+ 9

學校呈報1280宗個案

本港再多687間學校呈報陽性個案，涉及1,280名師生，當中1,116名學生。有26間學校的個別班級要停課7天，合共影響29班。院舍方面，再新增2間殘疾人士院舍有呈報個案，其中有2名院友中招，另有18名院友被列作密切接觸者。

▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



+ 3

新呈報3名危殆病人

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，共有2,039名確診病人留醫，當中有161名新增確診病人，並新增呈報3名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有41名危殆及43名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。