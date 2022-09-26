港大研究指中小學生疫下運動量未達世衞標準一半　籲每日增15分鐘

疫情纏繞香港近三年，青少年被困家中時間增長。港大聯同兩間機構進行為期三年的中小學體能活動研究，調查759名小學生及1,140名中學生運動及生活習慣，發現整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能活動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衞建議的每天60分鐘，整體只有5%學生達標。



研究同時發現，小學生使用屏幕時間由疫情前每天2小時暴增至7小時；中學生亦從每天8小時增加至9小時。團隊建議學生應每天增加15分鐘體能活動替代靜態活動，其睡眠質量可得到改善。



港大兒童及青少年科學系聯同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金進行有關研究，並成功記錄三年的跨疫情數據，透過讓參與學生連續配戴運動手帶七天，記錄其日常生活步行數字和靜態活動時間，以及各項體能活動數據和運動量。

世衞建議學生每天運動60分鐘

結果發現，整體小學生平均每天累積中等或以上強度的體能運動時間為30分鐘，中學生更只有15分鐘，遠低於世衞建議的每天60分鐘。整體而言，只有5%學生達世衞建議的標準，相對地同學於周末運動參與時數較多，有20%能達到平均60分鐘，男生則比女生較多做運動。

研究分析數據後，發現中小學生在學校停課期間較晚入睡和平均多睡一個小時，而使用屏幕時間亦有所增加，即使部分面授課堂重啟，學生活動量仍較疫情前低。數據指出，小學生使用屏幕時間由疫情前每天2小時大幅增加至7小時，而中學生由每天8小時增加至9小時。

建議學生多做帶氧活動 多15分鐘運動改善睡眠

港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，今次研究顯示學生的睡眠模式、使用屏幕時間和體能活動在學校停課期間都出現負面轉變，即使重啟部分面授課堂亦未能完全恢復至疫前的水平。由於香港仍處於疫情當中，團隊建議同學應多做帶氧體能活動，例如競走或跑步、球類活動、跳繩等來替代靜態活動，並可每天增加15分鐘運動時間以改善睡眠質量。