北角校巴衝下斜路釀5死　肇事司機事隔4年被控危險駕駛提堂

校巴在北角疑未有拉下手掣至滑下斜路，釀成5死2傷意外，肇事司機雖然曾以身擋車但失敗，他自己亦身受重傷。司機在事發後近4年，被控5項危險駕駛引致他人死亡，及2項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今(15日)在東區法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至11月10日，以讓控方索取法律意見，被告准以1萬元保釋。



被告吳耀宗（66歲，退休人士），被控於2018年12月10日，在北角熙和街近英皇道（東行）交界，危險駕駛一輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男，83歲）、陳瑞意（女，70歲）、楊文根（男，77歲）及Willy Yip（男，89歲，印尼華僑）死亡，及導致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

死因庭早前就5名死者的死作研訊，死因裁判官將於明天就研訊作裁決。

案件編號：ESCC 1806/2022

校巴從熙和街衝至英皇道多人死傷。(詳看下圖)