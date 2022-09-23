貨車司機聽音樂分神撞車2人重創　原判社服令　上訴庭斥嚴重不足

貨車司機在北大嶼山公路駕車時發生3車連環相撞意外，夾在中間的一部的士，車上兩名男女乘客嚴重受傷，男的腦部創傷且椎骨骨折，有永久損傷，女的3個月後流產。貨車司機認罪後只被判社會服務令200小時。控方指刑期過輕，又指原審官未考慮司機駕車時聽音樂分神等因素，要求覆核刑期。上訴庭法官指原審官不但判斷出錯，更只參考一些非監禁的判刑，認為刑期明顯不足，指案件的合適量刑基準應為15個月，考慮被告認罪並已完成服務令時數及事件已發生逾3年等，准他只入獄服刑3個月。



四人受傷 其中兩傷者多個內臟有裂傷獲病假逾一年

案中被告溫達揚，34歲，去年承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重傷害罪，指他在2019年9月5日早上，在北大嶼山公路入機場方向，涉及一宗3車連環相撞意外，溫所駕的小型貨車，撞向前面一部的士及再前的私家車。意外中有4人受傷，的士的車尾嚴重損毀，車內兩名男女乘客傷勢嚴重，兩人均有多個內臟，包括肝、脾、腎等有裂傷，兩人均獲病假超過一年。

三車連環相撞的情況。(詳看下圖)

控方指被告駕車時聽音樂分神

控方指原審法官錯誤聚焦溫受前方車輛阻擋視線，忽略了溫當時或因聽音樂而分神，現場情況亦顯示溫聽音樂時的聲浪不低，判刑時更只參考一些非監禁刑罰的區院判刑案件。溫的律師卻指，意外發生已3年，溫亦已完成社會服務令的時數，又指原審官也有提及溫聽音樂等因素。

上訴庭認為量刑須考慮受害人傷害及打擊

惟上訴庭認為原審法官有多方不當的地方，不但未有充份意外的實質情況，又批評原審官只考慮一些判刑案件作參考，認為做法不當，更直指該些判刑從沒經過上訴肯定，沒有量刑原則可言，對量刑沒有約束力亦沒有參考價值，根本不應稱之為「案例」。他們又稱，危險駕駛罪的判刑，也須考慮對受害人和傷者造成的傷害和打擊，足夠阻嚇力的判刑實有必要。

量刑基準應為15個月 減刑後囚3個月

法官們認為，根據本案情況，合適量刑基準應為15個月監禁，考慮到被告認罪，獲減刑三分一，應可下調至10個月，由於溫已完成200小時的服務時數，加上事於2019年，溫在去年3月已被判刑，案件又經過覆核，已相距了一段時間，故酌情減他7個月刑期，下令溫只須入獄服刑3個月。

上訴庭：刑罰過輕對被告只是表面仁慈

上訴庭重申，量刑必須處適當的刑罰，不適合的刑期或與控罪不相稱的刑期，對被告而言，只是表面仁慈，律政司一旦提出刑期覆核，被告等候上訴也難免產生焦慮，若覆核成功更要面對較重刑罰，對被告有一定程度的打擊，亦會打亂他的生活，著下級法院判刑時應對此倍加注意。

案件編號：CAAR 21/2021