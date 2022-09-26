日本自由行｜官方文件證接納世衞認可疫苗　打復必泰科興都免檢測

世心卜廿界各地陸續「開關」，日本下月11日起重啟免簽證入境旅遊，日本政府今日（26日）公布詳細安排，旅客只要接種3劑疫苗，便准許入境；若未打3針，亦可出示72小時內的核酸檢測證明替代。



日本官方文件顯示，接納世衞WHO認可疫苗名單，即除了復必泰外，也包括不少港人接種種的科興疫苗，以及少部份人接種的國藥疫苗。換言之，由10月11日起，已打3針的537萬市民如到日本旅遊，不需在出發前花費240元做核酸檢測，便可前往日本。



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日本2022年開關時間表︰



今年3月1日︰放寬包括商務人士及留學生等外國人申請簽證，惟旅遊簽證仍然暫停。



今年6月10日︰恢復外國遊客經旅行團入境，香港列入「藍色名單」（即低風險組別），在起行前只須出示72小時內的核酸檢測陰性證明，無疫苗規定。不過在辦理簽證時提供接種3針復必泰的疫苗證明，便可代替核酸檢測，惟當時未認可科興疫苗。



今年9月7日︰准許外國旅客免除導遊，經旅行社申請入境，其他入境的要求，例如核酸陰性或疫苗證明均不變。



「一針不打」亦可離港遊日本

過去日本當局的入境措施，並不要求港人必須接種疫苗才准入境，可選擇提供核酸檢測陰性證明。惟受制於本港措施，回港人士必須接種至少兩劑認可疫苗，因此自6月起，只有已打針的港人才可闊別兩年再次遊日。

直至近日，日本政府再宣布，將於10月11日再放寬入境措施，准旅客以自由行的方式免簽證遊日。不過，入境人士仍須持有3針日本認可疫苗的接種紀錄，或出示起行前72小時內的核酸檢測陰性證明，即尚未恢復至「完全開關」。

惟港府在上周五（23日）宣布，由周一起放寬至「0+3」，當中便包括取消未完成疫苗接種者的入境限制。換言之，一直「一針不打」的港人亦可外出旅遊後返港。

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日本10月11日起認可科興疫苗

至於疫苗方面，日本當時6月公布，僅認可復必泰（BioNTech）、英國阿斯利康（AstraZeneca）、美國諾瓦瓦克斯（Novavax）、印度Covaxin（科瓦克辛）及美國莫德納（Moderna）、美國強生（Janssen）。即香港接種的科興疫苗並不包括在內。

日本官方文件顯示，入境人士如已接種三劑世衞認可緊急使用的新冠疫苗，則可替代提供出發前72小時內核酸檢測證明。

惟日本當局今日最新的官方文件顯示，凡是接種3劑世衞認可的疫苗，亦准許入境而免除核酸檢測。科興疫苗為世衞認可的疫苗，即接種3劑科興疫苗或溝針的港人，不需花費240元在檢測中心取得陰性證明，便可出發至日本。

截至今晚已有537萬市民已打三劑疫苗。當中2,082,419人選擇打科興疫苗，3,288,736人打復必泰疫苗。

▼6月24日 縱橫遊日本首團▼



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縱橫遊過去兩日約400人報名 袁振寧：好耐冇見過

縱橫遊常務董事袁振寧表示，過去兩日的查詢雀躍，已300至400名顧客報名，並形容情況「好耐冇見過」。他指報名旅行團及自由行的人數各佔一半，往日本佔當中逾九成，亦有少部份為西歐及東歐、澳洲、越南，甚至摩洛哥等。

現時航空公司網站的機票天價，對比旅行社提供的機票連酒店套票較貴。袁振寧便透露，10月份的套票只剩下兩成，又指不少港人預備到北海道滑雪，但目前航空公司未能確實預留機位予旅行社，因此他坦言「唔敢亂收客」，勸喻顧客可稍作等待。