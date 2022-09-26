鄧炳強籲勿用特別日子鼓吹港獨：勿心存僥倖　強調警方將嚴正執法

國慶日（10日1日）將至，保安局局長鄧炳強今晚（26日）表示，如任何人士利用任何特別日子鼓吹港獨或台獨、煽惑他人鼓吹港獨或台獨，或明知而便利他人作出一些港獨或台獨的行為，或違反《香港國安法》。他強調警方必定會嚴正執法，「切勿心存僥倖，我們一定會採取適當的行動。」



被問到日前提及記者定義模糊，希望業界考慮如何識別記者。鄧炳強回應指執法人員希望幫助真正從事採訪的記者進行採訪工作，惟難以辨認身份，故認為應該由業界考慮：「你們是否認為有需要辨別哪些是真真正正從事新聞工作的人士，這個我相信業界需自己考慮。」



鄧炳強：市民能安心、寛容地慶祝國慶

鄧炳強今晚出席大型宮燈亮燈儀式，其後接受記者採訪時指，落實《國安法》後本港大致上回復平靜，「市民能安心、寛容地慶祝國慶。」不過他強調不能掉以輕心，必須居安思危，指任何人如企圖利用一些特別日子製造港獨、台獨，或作出危害國家安全的行為，形容是「非常危險及會危害國家安全」。他稱如有上述情況，警方會嚴正執法，以及採取適當的行動。

再促新聞業界思考「真正記者」問題

至於識別記者方面，鄧炳強稱2019年反修例事件中，情況十分混亂：「包括有些13歲人士自稱是記者；有些人拿着鏡頭拍攝執勤的女同事（女警）評頭品足，又指自己是記者；有些人使用粗口作為媒體的名稱，又指自己是記者。那麼究竟這些人是否真真正正的記者，還是只穿着一件記者背心？」

他認為相關問題應由業界考慮：「如果你認為別人要尊重你的行業，一定可以突顯到甚麼屬於你的行業，或誰人從事你行業的工作，我相信這留待業界考慮。」

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大型宮燈展覽展出至10.25

另外，通善壇、懲教署及康文署等聯合主辦大型宮燈展覽今晚亮燈，展期由即日起至10月25日。大會表示，巨型吊掛宮燈由7月初開始在中環皇后像廣場展示，更創下「最大型吊掛宮燈」的世界紀錄。為迎接國慶日，大會於9月底將宮燈旁的造型重新製組，由原本的香港運動員造型，換上動態的醒獅。鄧炳強則稱，宮燈是由懲教署在囚人士及更生先鋒青少年團體一起製作。