九巴與AlipayHK合作　掃巴士站二維碼搭車可減1元　每月名額5萬個

第二期消費券已接受市民申請轉會，並將於8月7日派發。九巴今日（28日）表示，與AlipayHK推出九巴車資減免活動，乘客只要掃瞄九巴巴士站柱宣傳品二維碼，便可領取兩張價值一元的九巴電子禮券，之後乘搭九巴使用AlipayHK易乘碼支付車資時，將自動扣減一元車資。



即日開始派 為期六個月

九巴表示，活動即日開始，全港一共800支九巴巴士站柱宣傳品二維碼，乘客掃瞄後便可領取兩張價值一元的九巴電子禮券，之後乘搭九巴使用AlipayHK易乘碼支付車資時，將自動扣減一元車資。九巴續指，優惠名額每月5萬個，為期6個月，每位用戶每月可換領「勁賞掃」九巴電子禮券一次。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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九巴又指，其電子支付系統「e度嘟」早前已擴展至全線車隊，支援AlipayHK易乘碼付款。九巴財務總監梁祖德表示，電子支付已成為大趨勢，相信日後會繼續為乘客帶來更多具創意又實用的優惠。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，現時AlipayHK易乘碼已經支援九巴等近九成的本地公共交通工具。她續指，在消費券期間推出乘車優惠，令AlipayHK用戶除了食、買、玩外，也能在搭九巴時享用方便的流動支付，也能使乘車交易更實惠。

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼

