父母賣樓還子賭債三口赴死　子稱父臨跳樓勸他留下　認罪囚5年半

司機因過度消費及賭博至長年欠債，其年邁父母一直協助，更不惜賣樓及向他人借錢，至被人追數，「長貧難顧」之下不堪壓力，決定3人同赴死。惟至自殺的一刻，司機看到父母先後從天台躍下後太驚，最後打消念頭。

他今(27日)在高等法院承認兩項協助及教唆他人自殺的罪名。他被捕後向警員稱，其父跳樓前對他說：「我兩個跳就得啦，你好好哋留返喺度，你壓力會細好多，好好生活。」他指其父叫他不要跳，故最後未有跟從。

他在求情信稱，現希望能盡快出獄、重新做人。法官陳仲衡判刑時卻稱，兩名死者可說是遭被告迫至絕望，被告卻只顧自己更生，其冷漠及平和令人心寒，又指案件畢竟涉及兩條人命，最終判被告入獄5年半。



生命熱線執行總監吳志崑如有親友提出有自殺念頭，先保持冷靜，建議四部曲處理。



被告劉嘉維認助雙親自殺囚5年半。(黃偉民攝)

被告劉嘉維（43歲，公司司機），承認兩項協助、教唆、慫使或促致他人自殺罪2021年2月10日，在元朗安興街好彩洋樓天台非法殺死其父劉紹斌（73歲）和母親許趣芳（66歲）。

被告父母一直為助被告還債

控方案情指，被告因為賭博及過度揮霍而借錢，欠債達50萬，並已持續8至9年，他亦曾向前僱主借180萬元，父母一直有協助他還債，不但把兩人的自置物業賣掉，其母更有向他人借錢。至2021年1月，他們開始被收數人追債及滋擾。

被告曾向朋友及家人提及自殺

被告的父母在同年2月10日凌晨在他們於元朗住所的天台跳樓自殺，被告之前曾向女朋友及其公司的人事部同事提及自殺的事，該同事曾於2月9日報警，警方亦有接觸過被告的家人，他們均稱已打消自殺念頭。然而至10日凌晨，被告的父母先後跳樓身亡，被告之後通知朋友並報警。

被告指父母提出自殺念頭

已離婚及與父母同住的被告，事後向警方稱，他在8日晚向家人提及其財政困難，父母便提出自殺的念頭，因為財困令他們生活困難，他們也擔心年老後病痛多等問題，其母更提出，「要生就一齊生，要死就一齊死」，3人便達成了自殺協議。之後他們三人開始討論自殺的細節，包括曾想過燒炭，但父母認為從13樓天台跳樓會更快和更確定死亡，被告亦同意。

一家人作最後晚餐並到山頂看夜景

他們一家在2月9日一同午餐，又過海吃「最後晚餐」，並上山頂看香港景色，及懷緬過去，然後回到元朗的家。被告曾把自殺的事告知女友，他見其女友曾致電其母，但母親並沒有接電話，因為其母心意已決，不用再討論。

母親先跳父親跟隨

他們回家後，在10日凌晨時，其母致電一名朋友，之後3人便上天台，他和父親並有助其母爬上椅子上，由母親先行躍下，之後到其父跳，然而其父卻向被告說：「我地兩個(被告的母及父親)跳就得架喇，你好好哋留返喺度，你壓力會細好多，好好生活。」之後其父亦一躍而下，並發出巨響。被告稱見父母跳下後大驚，最後沒有自殺。警察及消防不久後到場，證實其父當場死亡，其母送院後亦證實不治。控方又透露，兩名死者的保險已經終止，被告並沒因父母去世而獲賠償。

兩名死者在元朗一大廈的天台墮樓身亡。(詳看下圖)

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求情稱出獄後第一件事會去父母墳前

辯方律師求情時指，被告事後被捕，連父母的葬禮也去不到，他感到遺憾，亦非常後悔，他現已被拘留約18個月，他希望能早日出獄，出獄第一件事，是到父母的墳前憑弔。

自撰求情信稱已重新做人

法官判刑時讀出被告親撰的求情信，他雖然有提到因事件後到後悔，惟信中大部份內容，均指他事後已重拾基督教信仰，並有上神學及重生課程，將來重投社會，不會做危害社會的事情。

官指被告的平和與冷漠令人心寒

惟陳官指，被告的父母為幫被告而欠債並陷入困境，他們雖然對年老病痛有擔憂，但均非他們決定輕生的主因，某程度上，是被告把他們推至絕望的境地。然而被告在其信中，對雙親死的哀痛或悲傷卻著默不多，只側重自己的更生及想盡快出獄，法官直言對被告的冷漠及平和感到心寒。

父遺言反救了兒子屬諷刺

他又指被告雖然對父母也有關愛，然而他明知二人尋死，亦未有加以勸阻，更諷刺的是，父親臨下跳前一刻勸子不要輕生，反而救回被告的一命。雖然他不會因而加重被告的刑罰，但認為被告除了認罪及無案底外，已無其他減刑理由，並認為每罪刑罰應為4年。又指這案畢竟涉及兩條人命，不能完全同期執行，故把總刑期定為5年半。

案件編號：HCCC 36/2022