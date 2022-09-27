患罕見癌症5歲男童Sheldon離世　父母：我們將來會在天上團聚

患有「神經母細胞瘤」的5歲男童Sheldon，今年7月起病情惡化。其母親今日（27日）在「神母小戰士Sheldon」Facebook專頁中表示，Sheldon今早8時多離世，「雖然離開得很突然，但他臨走時沒有痛苦、很安詳。」Sheldon母親又表示，她和丈夫心情冷靜，因確信Sheldon已化作小天使在天父身旁，「我們將來會在天上團聚呢。」



今早在母親懷抱內安詳離世

Sheldon母親今日在「神母小戰士Sheldon」Facebook專頁中指，Sheldon於今早8時47分，在她的懷抱內離世，並形容Sheldon離世時「沒有痛苦、很安詳」。她和丈夫的心情則平安和冷靜，並呼籲親友和網民不用擔心。

我們確信小戰士會化作小天使在天父身旁，我們將來會在天上團聚呢。 Sheldon母親

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K1開學前一個月確診「神經母細胞瘤」第四期

2019年當Sheldon在K1開學前一個月，突然確診「神經母細胞瘤」第四期，發現時已擴散到腦膜到腳骨，即是骨、骨髓和軟組織。Sheldon母親引述醫生說，如果三歲前發病，痊愈率會大大提高，可惜他已過黃金期。

經過一年的化療和電療，Sheldon癌細胞似乎受到控制，其母打算幫他再次報讀學校時又突然復發，更擴散至腦部、脊椎、頭骨和腳骨。

Sheldon母親今年中秋節時發文表示，Sheldon在中秋節前曾經歷劇痛，「即使使用了高劑量的嗎啡、鎮靜劑和K仔也沒有效，他哀求我們救他」，故她忍痛決定讓Sheldon注射可長期昏睡的鎮靜劑。雖然其後Sheldon回復清醒，不過下半身失去知覺，「或許這是神的旨意，這樣他便不會再感到雙腿劇痛，減少他身上部份的痛楚。」