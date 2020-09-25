罕見病三種藥物首推分期付款　罕盟會長：病友有多個選擇及早取藥

罕見疾病聯盟和社區藥房昨日（24日）推出「藥費分期付款計劃」，讓持有效藥物處方的病人透過信用卡分期支付藥物費用。香港罕見疾病聯盟會長曾建平今（25日）早在港台節目《千禧年代》表示，分期付款計劃對部份病人有很大幫助，讓病友能有多個選擇及早取藥；但倘病友的信用卡額度不足，就無法分期付款。他預料計劃未來或可擴大至手術，並於數年後成為市民的習慣。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平（中）希望透過計劃，使這些病患能使用分期付款計劃，購買計劃內涵蓋的藥物，減低病患在經濟上的壓力。（資料圖片／曾鳳婷攝）

香港罕見疾病聯盟會長曾建平指，計劃剛剛開始，第一期有三種藥物被納入，包括治療復發的多發性硬化症的克拉屈濱（Cladribine） 、治療特發肺纖維化疾病的尼達尼布（Nintedanib） ，以及治療晚期非小細胞肺癌的阿法替尼（Aatinib）。他稱，有時候病友求醫後確診罕見病，藥費動輒花上50萬元，即使中產病友能負擔藥費，都要考慮賣樓及放棄股票投資，才能掏出大量金錢。他認為，分期付款計劃對部份病人有很大幫助，讓病友能有多個選擇及早取藥；但倘病友的信用卡額度不足，就無法分期付款。

計劃毋須特別申請，病人持有效藥物處方，便能致電香港藥學服務基金的配安心藥房預約，以指定信用卡便可以作分期付款。曾建平稱，有私家醫院表示對分期計劃有興趣，預料計劃未來或可擴大至手術，並於數年後成為市民的習慣。