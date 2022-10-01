消費券｜八達通3步多賺$156　最大化招數教學　優惠券有效期須知

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】目前有逾400萬人以八達通領取消費券，近日多間零售商戶均推出現金券相關優惠，《香港01》經計算後發現，若在7-Eleven便利店領取消費券，再購買DFI零售集團旗下惠康或萬寧的現金券，使用現金券後賺取的yuu積分，再兌換現金券，用戶共計最多可賺取156元。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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先到7-Eleven便利店領八達通消費券先賺6元

消費券派發首日（1日），7-Eleven領取八達通消費券，即可獲贈兩張3元優惠券，以及1張「7CAFÉ」7元換購券。兩款優惠券有效期至10月12日。

顧客凡購物滿30元，即可使用3元優惠券，每次交易只限1張。另憑「7CAFÉ」7元換購券，則可以優惠價7元購買任何口味的「7CAFÉ」即磨咖啡1杯，適用於熱飲或凍飲。

惠康萬寧買大額現金券再賺現金券 兼儲yuu積分

與此同時，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧，以及屈臣氏集團旗下的百佳，均分別推出現金券優惠，包括1,000元、2,000元等金額的現金券。

當中，惠康現金券優惠最著數，若顧客推出的首3日（9月30日至10月2日）購買現金券，除了原來買1,000元贈送的50元，或買2,000元送的120元，更獲限時優惠，額外分別送10元或20元，即視乎現金券金額可獲60元或140元。

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至於百佳方面，雖然贈送多張優惠券，惟使用限制較大，例如50元門市優惠券須買滿150元以上使用；50元網店優惠券，更須買滿850元或以上才可使用，所有優惠券期限至今年10月27日。相反，惠康所送的現金券，則不設最低消費。

使用現金券可賺yuu同等價值積分

此外，使用禮券亦可賺取同等價值的yuu積分，兌換包括惠康、7-Eleven便利店、IKEA、KFC等商戶的現金券。yuu並定期推出兌換現金券的額外獎賞，截至周四晚（29日），6,000分可兌換7-Eleven現金券35元，相比原來的30元，再多5元。

符合3步驟現金券賺足156元

綜上所述，若以7-Eleven便利店現金券為例，合共可賺取最少面值156元現金券︰

．先到7-Eleven領取八達通消費券，賺取6元現金券。



．再到惠康購買2,000元現金券，再獲140元現金券。



．使用禮券共獲2,140個yuu積分，當中2,000分可兌換10元現金券。

