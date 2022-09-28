消費券｜10.1派第二筆　一文看清可否用來訂酒店機票

【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期第二筆將於10月1日派發，合資格市民可收到3,000元（非八達通）或2,000元（拍八達通）。



本周一（26日）起入境檢疫放寬至「0+3」，返港毋須住指定檢疫酒店，加上日本由10月11日起恢復免簽疫入境旅遊，刺激港人外遊意欲。消費券是否適用預訂機票及酒店？旅行社、航空公司或旅遊網站，又能否收取消費券？下文將詳盡解釋。



▼新一輪消費券派發時間▼



Q1. 消費券可預訂機票及酒店？

根據政府的規定，本地商戶均可接受消費券。即市民可在本地的旅行社，或本地旅遊網站，以消費券預訂機票及酒店；亦可經本地航空公司的網上系統預訂航班。AlipayHK表示，只要本地公司接受AlipayHK，港人便能以消費券付款。

Q2. 旅行社接受消費券付款？

每間旅行社提供的支付平台均有不同。但市民須注意，旅行社的網頁系統可能不接受消費券。例如縱橫遊的網頁並不提供消費券付款功能，市民可親身到其門市，以AlipayHK或Tap＆Go的消費券付款。

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Q3. 航空公司接受消費券付款？

每間航空公司提供的付款平台均有不同。國泰航空表示，只要選用的支付平台支援消費券均可使用，超出的金額則由帳戶電子錢包的金額支付。

翻查資料，國泰航空提供的消費券支付平台，包括支付寶及微信支付；廉航香港快運同樣為支付寶及微信支付；至於香港航空僅收支付寶。

Q4. 旅遊網站接受消費券付款？

每個旅遊網站提供的付款平台均有不同。不過市民須注意，要先確定該網店是否屬於本地公司，否則將無法以消費券付款。

翻查網頁資訊，Trip.com便接受Tap&Go、AlipayHK及WeChat Pay的消費券付款；Expedia則接受Tap & Go內的Mastercard或銀聯卡帳戶，以消費券付款。

Q5. 如何以消費券預訂全日空、日航等機位？

不可直接經由非本地的航空公司的網站，以消費券付款。但市民若經本地旅行社預訂，則能以旅行社接受的支付平台，以消費券付款，不過亦要視乎旅行社有否提供相關機位。

縱橫遊常務董事袁振寧便解釋，經本地旅行社預訂旅遊產品，同樣可刺激香港經濟，符合政府的規定，因此可接受消費券付款，「好似入百佳買件貨係Made in Japan（日本製造），一樣都用到消費券。」

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