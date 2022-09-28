疫情｜增3911宗確診　多14人死亡　匡智松嶺第二校爆疫全校停課

本港今日（28日）新增3911宗確診個案，較昨日（27日）略增二百多宗，新增個案中有208宗為輸入，多14人死亡。學校呈報388宗個案，7間學校有班級要停課，而匡智松嶺第二校全校共8班，有6班出現確診個案，需要全校停課7天的學校。本港累計確診個案達1,757,112宗，累計10148宗死亡。



衞生防護中心今日（28日）公布，正調查過去24小時新增3703宗本地新冠確診個案，當中包括1089宗核酸檢測陽性個案（497宗確診、496宗無症狀感染及96宗狀況待定個案）以及2614宗快速測試陽性個案。

另外，新增208宗檢測陽性輸入個案，當中包括197宗核酸檢測陽性（26宗確診、150宗無症狀感染及21宗狀況待定個案）及11宗快速抗原測試陽性個案。本地及輸入個案總數為3911宗。

本地個案即時有效繁殖率9月23日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

第五波疫情期間共錄得9935宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為9 851宗及81宗，以及三宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10148宗，即今日新增14宗死亡個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月19日至25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.6%及86.9%（七天移動平均比例）。

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-呈報陽性個案的安老院舍： 樂悠居 - 摯寶之家有限公司

-呈報陽性個案的殘疾人士院舍： 基督教懷智服務處元州宿舍

-需要全校停課7天的學校 ：匡智松嶺第二校，全校共8班，有6班出現確診個案。

由1月1日起計算的無症狀感染個案、復陽個案及待定或未能分類的個案、分別為291635宗、31宗及241954宗。

醫管局公布截至昨日，有1850名確診病人留醫，當中有182名新增確診病人。現時合共有37名危殆及39名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。另外，285名病人康復，當中242名病人出院。

過去一日新呈報14名確診病人在公立醫院離世，分別為7男7女，年齡介乎57歲至97歲，其中三人來自院舍。其中4人打3針、2人打2針、8人無打針資料，最年輕的57歲個案是威院男病人，沒有打針資料。

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