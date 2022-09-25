疫情｜增3897宗確診10死　「三無」新聞稿交代疫情有欠詳盡

衞生防護中心今日（25日）起暫停每日疫情記者會，單以新聞稿交代最新情況。本港今日新增3,897宗確診個案，較昨日（24日）減少逾千宗，當中3,780宗本地個案，117宗輸入個案，至今累計1,745,500宗；死亡個案增加10宗，累計10,116宗死亡。



以往的疫情記者會上，醫管局會主動公布死亡個案詳情，衞生防護中心會交代院舍、學校個案及停課名單等，惟取消記者會後，未見新聞稿有主動提供以上三項相關資料。



衞生署衞生防護中心今日起取消俗稱「430」的疫情記者會，改以新聞稿公布，但沒有體齊在下午4時30分發稿，醫管局隨後才出稿講述新增留醫病人數字。

綜合兩份新聞稿所得，今日新增3,780宗本地個案，當中包括1,084宗核酸檢測陽性個案，及2,696宗快速測試陽性個案，另有117宗輸入個案，即合計新增個案3897宗。新增10宗死亡個案，包括6男4女，年齡界乎61至92歲。



今日新呈報兩間安老院舍陽性個案，涉及兩名院友，有六名院友列為密切接觸者。惟未如記者會時會主動列出涉及的院舍名單。此外，沒有公布學校呈報個案的資訊。

本地個案即時有效繁殖率9月23日平均值回落至0.866，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

BA.4／BA.5比例佔85.5%

衞生署公共衞生化驗服務處於9月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系有關的樣本分別佔約3.2%及85.5%。

第五波疫情共錄得9,903宗死亡個案，當中由醫管局及公眾殮房報告的個案分別為9,819宗及81宗，以及三宗由香港中文大學醫院報告的個案，至今本港累計死亡個案共有10,116宗。

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新聞稿未見主動交代死亡個案詳情

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，共有2,066名確診者留醫治療，當中有214名新增確診病人。另外，新增呈報七名危殆病人及五名嚴重病人，現時合共有39名危殆及40名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療，過去一日新呈報10名確診病人在公立醫院離世。此外，公布青山醫院出現感染群組個案，有一名職員檢測呈陽性。

10名死者中有5人打齊三針

醫管局口頭回覆《香港01》查詢表示，10宗死亡個案分別為6男4女，年齡界乎61至92歲，當中1人來自院舍。死亡個案接種疫苗紀錄方面，5人打三針、3人打二針、1個一針，1人沒有打針紀錄。

政府取消疫情記者會後，新聞稿交代疫情現「三無」，包括無死亡個案詳情、無爆發疫情的院舍名單、無呈報個案的學校名單。衞生防護中心的疫情新聞稿僅提供平日的資訊，但以往在記者會上公布的院舍和學校名單則欠奉。以今天星期日為例，平日在記者會上會提及收到學校新呈報數字雖然較少，都會交代確診師生數目、及須停課學校名單等。

至於醫管局新聞稿，亦沒有主動提供平日在記者會現場公布的死亡個案男女比例、年齡、打針情況及發病經過等詳情。

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