黎智英欲阻檢取手機資料　律政司指或涉黎審訊證據　官下月底裁決

壹傳媒創辦人黎智英於2020年被捕時，遭警方檢取兩部手機。但黎指手機內有新聞資料，資料一直獲准封存。警方早前再引用《港區國安法》並取得手令解封，黎就此提司法覆核敗訴。他今（28日）提出上訴，指新聞自由是重要權利，警方所指的「指明證據」，不應包括新聞資料。律政司透露，所涉資料或與黎涉勾結外國勢力審訊的證據有關，法官表示會在10月底下裁決。



申請人黎智英，答辯人為由律政司司長代表旳警務處處長。本案的主要爭議，為《港區國安法》實施細則的「指明證據」，是否包括新聞材料。

黎智英於2020年8月被警方拘捕時，被檢走手機，但手機資料一直獲准封存至今。(資料圖片)

黎強調新聞自由是重要權利

代表黎的律師陳詞時指，強調新聞自由是重要的權利，因此詮釋實施細時，應保障該權利，而「指明證據」不應包括新聞材料。

律政司代表卻回應指，裁判官批出相關手令時，已平衡各方的權利。受影響的人士亦可向裁判官申請，撤銷手令。

資料或涉勾結外國勢力案證據

上訴庭法官潘兆初問及，是次上訴會否影響將於本年12月初開審，即黎智英被控勾結外國勢力案。律政司回應指會有影響，認為當中或涉及有與案有關的潛在證據。

兩年前申保密權案料周五有裁決

此外，就黎智英兩年前入稟，要求裁定手機中哪些資料涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。律政司今亦有在庭上提及，並透露高等法院法官將就該案於本周五下判辭。

案件編號：CACV356、357/2022