熊貓安安離世｜骨灰置海洋公園故居銀杏樹下　骨架送城大貢獻科研

大熊貓安安在今年7月逝世，享年35歲（相於人類105歲）。海洋公園今（28日）為牠舉行植樹儀式，安安部份遺體經火化後，將安放於其園內故居四川奇珍館外的銀杏樹下，至於安安的皮毛則由公園保存，骨架則成為生物樣本，供城大作為教育及研究等用途。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為，安安已為香港大家庭的一份子。海洋主席龐建貽則希望中央可再贈送大熊貓。至於早前海洋公園宣布山下園區流標，龐建貽透露，本來有7至8間營辦商願意洽談，強調「流標絕對係第五波問題。」他又指，會繼續與政府探討新方案，目前先按計劃為山上園區招標，又強調海洋公園財政暫時穩健。



▼大熊貓安安▼



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安安皮毛由海洋公園保存 骨架交城大作獸醫科學等研究

大熊貓安安享為人類照顧下最長壽的雄性大熊貓，海洋公園及港府經中國大熊貓保護研究中心同意後，決定保存安安部份遺體作生物樣本，以供組織病理學及日後研究之用。當中，安安的皮毛由公園保存，骨架將會送往城大，作獸醫科學、教育及科研用途。

安安餘下的遺體部份則已火化，骨灰經處理後，安放在安安故居四川奇珍館外，一棵新種植的銀杏樹下，海洋公園今日舉行植樹悼念儀式。

▼9月28日 海洋公園為安安舉行植樹儀式▼



龐建貽︰希望中央可考慮再贈送大熊貓

海洋公園主席龐建貽表示，感謝中國大熊貓保護研究中心、文化體育及旅遊局及漁護署，在熊貓的保育推廣、 護理及醫療，並對安安遺體的安排提供意見。他並希望中央可考慮再贈送大熊貓，加入海洋公園的家庭。

▼7月22日 市民前往海洋公園與大熊貓安安道別▼



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山下園區流標因第五波疫情所致 繼續與政府探討新方案

早前海洋公園宣布，山下園區的「零售飲食娛樂商業區」（RDE）計劃流標。龐透露，當時2月邀請投標時，約有7至8個大型發展商及不同營辦商願意洽談。但他指，因第五波疫情嚴峻，影響本港零售及餐飲業，適逢招標期為高峰期的2月至7月，強調「流標絕對係第五波問題。」

龐亦指，會繼續與政府探討山下園區的新方案，強調長遠計劃需從長計議；至於山上園區將按計劃招標，又稱已有營辦商感興趣，為旅客帶來新景點。他又表示，因去年已獲政府撥款，目前財政暫時穩健，認為若一直順利運作，相信並無問題。

▼大熊貓與照顧員的相處點點滴▼



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楊潤雄料旅遊業人手將逐漸恢復

楊潤雄在致辭時表示，安安為中央政府於1999年贈送給本港，已陪伴港人23載，是香港大家庭的一份子。他認為安安多年來，肩負宣揚國家自然生態和保育文化的重要角色，認為栽種銀杏樹，能以生命延續生命，讓大家永遠懷念牠。

楊續稱，「0+3」周一實施後，對入境人數及感市面狀況良好，認為在逐步放寬措施下，旅遊業人手將逐漸恢復，相信本港作為多元化的國際城市具有吸引力。他又強調，若每個人均盡力做好防疫，則有條件再開放，為社會帶來希望。

至於港府首任體育專員楊德強不續約，將結束逾6年半的任期。楊則表示，內部人事問題將在必要時公布。

▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼

