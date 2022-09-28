衞生署籲停服HE ABSOLUTE KING壯陽產品　含未標示成分或致副作用

衞生署今日（28日）呼籲，市民切勿購買或服用一款名為「HE ABSOLUTE KING」的壯陽產品，因為產品被發現含有未標示的受管制成分「他達拉非」，副作用會出現低血壓、暫時性視力模糊等，亦有可能與某些藥物產生相互作用，令血壓降至危險水平，不當使用有健康風險。

衞生署提醒，有需要的市民可詳閱衞生署藥物辦公室「有關性功能障礙及壯陽產品的健康訊息」及「搜尋被發現摻雜西藥的壯陽產品」網頁的資料。



衞生署今日（九月二十八日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「HE ABSOLUTE KING」的壯陽產品，因為產品被發現含有未標示的受管制成分。圖示該款產品。（政府新聞處圖片）

衞生署表示，早前根據情報，透過社交媒體平台購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該樣本含有屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「他達拉非」。

心臟病人可能有嚴重健康風險

衞生署解釋，「他達拉非」用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用。「他達拉非」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

衞生署今日（九月二十八日）呼籲市民切勿購買或服用一款名為「HE ABSOLUTE KING」的壯陽產品，因為產品被發現含有未標示的受管制成分。圖示該款產品。（政府新聞處圖片）

根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行的最高罰則為罰款十萬元及監禁兩年。

衞生署強烈呼籲市民，切勿購買或服用成分不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，若有疑問或服用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。