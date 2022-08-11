學校新呈報287宗確診　保良局羅氏信託學校等3校有班別要停課一周

本港新冠肺炎疫情持續，再有多間學校部份班別因出現確診個案而要停課。衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，學校新增287宗呈報個案，涉及231間學校，當中保良局羅氏信託學校、港青基信幼兒學校（農圃道），以及聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校），有個別班別要停課一周。



院舍方面，新增五間老人院呈報有確診個案，當中逢源護老院繼昨日（10日）有兩名院友確診後，今日再增五名院友染疫，32名院友及三名工作人員須檢疫。另外，截至8月8日，懷疑感染變異病毒株Omicron BA.4、5的個案佔整體確診個案達15%，比過去七日平均數上升。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會中表示，新增4,376宗確診個案，當中學校新呈報287宗，分別涉230名學生及57名教職員。另外，有121間學校在過去七日錄得兩宗或以上個案，當局建議3間學校個別班別停課一周，包括元朗保良局羅氏信託學校，該校為特殊學校，53A班八位學生中有一人確診。

其餘學校為港青基信幼兒學校（農圃道），K2班19名學生中有兩人確診；而聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）K2班AM班14名學生中，有一名學生及一名老師確診。

逢源護老院7院友確診35人要檢疫

院舍方面新增五間老人院及一間殘疾院舍呈報有確診個案，老人院包括逢源護老院共有七名院友確診，32名院友及三名工作人員要檢疫；博愛醫院戴均護理安老院有一名院友確診，四名院友要檢疫。

另外，耆康會群芳念慈護理安老院有一名院友確診，一名院友要檢疫；真鳳凰護老院有一名工作人員確診，13名院友及三名員工要檢疫，以及薈耆頤養院有一名院友確診，四名院友要檢疫。殘疾院舍方面，路德會利東宿舍有一名院友確診，六人要檢疫。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



+ 5

15%確診個案涉BA.4或BA.5病毒株

變異病毒株方面，懷疑涉Omicron BA.4或5病毒株的確診個案，過去七日佔患者比例的平均數為10.7%，而懷疑BA.2.12.1個案則為7%。不過張竹君指，以8月8日單日計算，懷疑為Omicron BA.4或5的確診個案比例，已上升至15%，而懷疑BA.2.12.1則稍跌至6.5%。