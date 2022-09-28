六旬漢紅磡站倒斃殘廁　家屬六點駁斥港鐵　擬入稟民事訴訟

一名六旬姓許男子在今年7月20日在港鐵紅磡站失蹤，家屬三度致電車站尋人，職員稱尋遍不獲，直至六小時後被清潔工發現倒斃在殘廁內。死者家屬今晚（28日）就港鐵的回應表達不滿，並在公開信作出6點反駁，包括質疑港鐵未能將尋人指令下達，更懷疑港鐵匆匆維修求助掣，有消滅證據之嫌。



家屬表示，已給予港鐵足夠時間調查，惟上月中最後一次會談，感到港鐵仍推卸責任。惟向港鐵發出律師信後，至今近一個月未獲回覆，故考慮入稟作民事訴訟，以還死者公道。



質疑清潔工未遵從指引每兩小時清潔洗手間

死者家屬今晚發出公開回應表達不滿，批評港鐵在回應信中推卸責任，斥責港鐵含糊處理多個關鍵疏忽，認為是不重視的表現，並作出6點反駁。

1. 死者家屬斥責港鐵將推卸給清潔工，惟清潔工的招聘條件中列明，清潔工只負責清潔工作；巡邏及處理車站事故，屬站務主任的工作和責任。

2. 死者家屬表示，港鐵公司職員在事件中並無尋遍站內所有洗手間，但於事發當天卻再三向家屬確認，聲稱已尋遍所有洗手間，涉嫌誤導家屬。惟港鐵回覆議員的信件中，並無提及此關鍵疏忽。

3. 死者家屬指，在新冠疫情下，港鐵多次表示會加強清潔，並表示每兩小時會清潔一次洗手間，質疑「為何港鐵仍需時五個多小時才於洗手間發現失蹤人士？」家屬認為清潔工未有遵從指引，港鐵亦有責任。

4. 死者家屬批評港鐵前言不對後語，稱車站設有廣播，整個車站內的職員均知道站內有失蹤人士，卻又稱清潔工並未得悉乘客失蹤，並多番發現肇事洗手間遭反鎖，亦未向上級匯報。家屬並認為，港鐵未能確保尋人指令下達予清潔工，便不應推卸責任，並於當日誤導家屬，稱整個車站內的職員均知悉事件。

5. 死者家屬又指，新聞片段顯示港鐵於事發後，匆匆維修肇事無障礙洗手間整套緊急求助掣系統。根據與家屬溝通的港鐵高層職員表示，由2020年起再無維修及故障紀錄，亦未做過任何預防性檢查。因此質疑港鐵事發後，匆匆維修求助掣的動機。

6. 死者家屬亦質疑，港鐵在發現緊急掣故障，並處於按下狀態後，是否先通知機電工程署及警方後才維修，懷疑有消滅證據之嫌。「難道緊急掣處於按下狀態下，不需先交由警方搜證？港鐵聲稱全力配合警方調查，是否說到做到？」

家屬︰發出律師信近一個月未獲回覆

死者家屬續指，許伯伯生前為退休公務員，經常踩單車做運動，並無長期病患，亦非常熟悉緊急求助掣的運作。家屬引述港鐵回覆指，死者被職員發現時，為坐在地上及背靠牆壁，因此深信死者當時已按緊急掣求救，等待救援，惟緊急掣故障並無發出訊號，以致失救身亡。

死者家屬亦稱，已給予港鐵足夠時間調查，惟八月中最後一次會談時，感到港鐵仍在推卸責任，因此已向港鐵發出律師信，但至今近一個月仍未獲回覆。家屬透露，考慮入稟作民事訴訟，還死者在天之靈一個公道。

死者家屬又指，港鐵為全港最繁忙的公共運輸系統，需確保乘客、員工等人安全，認為事件反映港鐵並未有履行安全至上的承諾。家屬批評，港鐵公司意圖多次推卸責任，未能對得住港人，亦無面目要求每年加價。

▼許伯與家人關係緊密▼



死者兒子：父親想按緊急求助掣求救

死者兒子許先生回覆《香港01》時表示，直言對港鐵回應很失望，已給了很多時間港鐵去做調查及就事件道歉，「但佢哋都做唔到，覺得係推卸責任畀清潔工。」他認為港鐵在工作指引及恆常清潔都有過失，當日車站職員在事件上絕對有責任，「係咪溝通上有啲嘢交代得唔清楚？點解做得咁唔好？」

他透露家屬曾與港鐵兩次會面，當時港鐵有提到其緊急求助掣在2020年起至今沒有任何預防性檢查的紀錄，「全港港鐵咁多個洗手間但原來都冇定期檢查嘅。」他又指，港鐵職員發現父親時，父親是靠着牆，認為他是想按緊急求助掣求救。他指港鐵曾承認肇事洗手間 緊急掣故障並處於被按下狀態，故相信當時父親有按下緊急掣等待救援。

我覺得佢係靠住牆，撳個掣，等人嚟救佢，但冇人嚟到。 死者兒子許先生

」

▼7月24日 死者家屬出席記者會提出8大質詢▼



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許先生又質疑港鐵在其父親出事後的第二日下午1時便急急更換緊急求助掣是想毁滅證據，「（換系統）有冇通知警方呢？（換系統）有冇通知機電署呢？因為一定有既定嘅程序，唔可以發生時之後無啦啦更換。」

他又指，在9月2日已給了律師信港鐵，但至現時仍無回覆，故會考慮入稟民事訴訟，「冇理由港鐵咁大間公司，年年加價，但又唔保障返乘客嘅安全。」

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