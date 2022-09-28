六旬男紅磡站失蹤六小時被揭倒斃殘廁　港鐵調查指廁內求助掣故障

一名六旬姓許男子，7月20日晚在港鐵紅磡站如廁後失蹤，家屬三度致電車站尋人，職員稱尋遍不獲，直至六小時後被清潔工發現倒斃在殘廁內。

港鐵事後展開內部調查，家人今日（28日）收到港鐵回覆，當中提及在無障礙洗手間解封重開後，巡查時發現肇事無障礙洗手間的求助掣出現故障。許先生家人正與律師審視港鐵回應。協助死者遺屬的民主黨油尖旺區議會區議員朱子洛表示，死者當時有否按下求助掣成為一個巨大迷團。



一名六旬許姓男子周三晚（20日）被發現倒臥在紅磡站殘廁，送院後證實不治。（楊凱力攝）

有無按下求助掣仍成疑

協助死者遺屬的民主黨油尖旺區議會區議員朱子洛今晚在Facebook公開港鐵就許先生在紅磡站殘廁失救事件的調查及改善措施回應，指港鐵承認事發時殘廁的緊急求助掣失靈，但許當時有否按下求助掣成為一個巨大迷團。

他指現時警方調查仍在進行中，他亦仍然協助家屬提供法律支援中，死因庭的排期未定。

許伯於晚上十時半才被清潔工人發現倒臥在紅磡站殘廁。（楊凱力攝）

港鐵在調查報告開首再就事件深表哀傷，並向死者家人致以最深切的慰問，稱非常重視今次事件，在事發後公司立即展開內部調查，從中重組事發經過，並就事件的處理作檢討和提出改善措施。

港鐵表示，在重組事發經過方面，由於當日在尋人過程中牽涉不少同事及外判承辦商人員，用了相當時間收集、核實和核對各項細節,並作反覆考證調查。

家屬三度致電尋人 港鐵指無發現

報告指7月20日下午大約6時，港鐵紅磡站的職員收到來電，希望職員協助尋找失聯的男事主（許先生），車站職員隨即與清潔管工溝通，着其檢查洗手間，並在大堂搜尋及作出車站尋人廣播，以及向其他鐵路線的當值職員發出通知，要求他們多加留意，然而並沒有發現港鐵。

及至晚上再次進行例行清潔時，發現女洗手間旁邊的無障礙洗手間鎖上及無人回應，遂告知上級要求開鎖，其後發現有人倒臥在內，並報告車站。

港鐵稱調查就搜尋過程、相關的洗手間清潔及管理、與家人的溝通等方面進行了檢討，承認當日的處理、跟進以及溝通方面確有不足之處，並為此感到十分抱歉。港鐵已按內部調查，於8月中向家屬交代，並就未能及早協助尋回死者致歉，如有需要定必會配合後續的跟進。

加設殘廁感應器 無動靜會自動報警

報告提到事件後，港鐵已決定全速於三個月內為全線超過90個無障礙洗手間安裝行動感應器，當使用者在一段時間內沒有動靜，感應器便會自動向車站發出警報。及至9月中，已在64個無障礙洗手間完成安裝供使用。

港鐵稱，因應在無障礙洗手間解封重開後，巡查時發現肇事無障礙洗手間的求助掣出現故障，公司已檢查全線車站無障礙洗手間的求助掣，以確認其運作正常。港鐵稱已提升相關設施的維修保養程序，加入預防性維修保養，確保無障礙洗手間設施妥當運作。

▼許伯與家人關係緊密▼



港鐵稱會汲取經驗

至於處理、跟進尋人求助及相關的管理，港鐵表示已檢視及提升尋人求助時的處理及跟進安排，並向同事作出指引，會汲取今次經驗以進一步完善對尋人協助個案的跟進及處理。

港鐵表示，會持續提升職員在處理相關求助時與求助者的溝通，以盡早提供適切的支援及協助，避免出現溝通上的落差；港鐵設有明確的工作指引要求清潔承辦商人員，大約每兩小時進行洗手間例行清潔，而若有人正使用洗手間則須覆檢及跟進。公司會跟進相關指引的執行及有效落實，以確保清潔承辦商按照公司的工作指引指示員工處理和執行工作。