中小學減36班　議員朱國強稱合乎預期　籲每校減至一個叩門位

教育局完成核實實際在學人數，本學年公營小學減14班小一，中學減22班中一，立法會教育界議員朱國強今早（29日）在電台節目指出，減班情況乎合預期，但亦提到本學年中小學減班的數字算是一個高水平，情況令業界困擾，學校都各出奇招以吸引更多學生報名，但同時間叩門位有漏洞，對弱勢學校有較大的影響，建議一間學校改為只有一個叩門位。



他又認為預計學齡人口會一直下降，期望教育局可聆聽業界聲音，多管齊下研究方案舒緩情況。他建議可以減少每班人數，改善班師比例，亦可放寬優才計劃，生產力勞動力增加的同時，亦可帶動小童來港增加學生人數。



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朱國強認為公眾對數字有誤解，小學方面只是計算今年4月至9月15日學生流失而縮班的情況，而去年9月時教育局已定下應開多少班小一，但教育局於今年4月已作調整，當中已減少70班。他形容本學年減班的縮班水平算高，情況令學界困擾，學校都各出奇謀以吸引更多學生報名。他指，縮班的主因是在叩門位，因當中有漏洞，對弱勢學校有較大影響，建議教育局應發出行政指令，一間學校只可有一個叩門位，預計一區增加百多名學生。

立法會議員朱國強。（資料圖片）

中學方面，朱國強認為減班數字是大家都預計到，特別是學齡人口一直減少，未來數年情況更會越來越嚴重，但幸而小學方面，每間學校的收生情況應不會收生少於16人，不會有學校需要面對殺校，他預計減班的情況會持續，期望教育局可聆聽業界聲音，多管齊下研究方案舒緩情況，業界都提出不少方案，但情況無大改變，業界對此仍未滿意。

現時小一至小四的開班準則是每班23人，中學每班25人，朱國強認為有改善空間，他指如小學每間的要求準則都有分別，有學校第一輪自行分配學位收生25人，但最後甚至有27人都只能開一班；亦有學校第一輛收到26個，但人數最終只有24人，但教育局亦準許開兩班了，令業界有不少不滿。

中學方面，朱國強認為可以減少每班人數，改善班師比例，中學33人一班太多，不少學生經歷疫情有情緒問題，如一班可減至20多人，會更方便教師照顧個別學生，關顧他們的情緒，同時亦可以優化教學質素。他又建議可放寬優才計劃，生產力勞動力增加的同時，亦有助增加來港學童人數。

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