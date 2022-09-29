電訊盈科附屬公司前經理與其母　涉欺詐及洗黑錢1600萬　轉高院審

電訊盈科附屬公司的一名前經理，涉嫌向公司隱瞞他與其母與供應商的關係，並處理逾1600萬元的犯罪得益，早前被廉政公署拘捕，並被控欺詐及洗黑錢等罪名，案件今(29日)在東區法院提堂，裁判官准案柙後至12月8日，以讓控方準備轉介至高院的文件，期名被告准以10萬及5萬港元保釋。



兩名被告：張倬敏（44歲，項目經理），及李寶美（65歲，家庭主婦）。

張被控於2016年1月1日至2017年7月7日期間在港欺騙，即向 PCCW Services Limited (PSL）隱瞞，或沒有向 PSL披露他或其家人於高雲長安有限公司（高雲長安）的利益，意圖詐騙，誘使 PSI將高雲長安納人及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊內；以及向高雲長安開出購貨訂單，導致高雲長安獲得利益，或使 PSL 及其附屬公司蒙受不利。

李則被控於2014年8月12日至 2017年9月18日期間，在港，明知或有合理理由相信，在高雲長安有限公司於東亞銀行戶口內，兩筆分別為8.678,191.95 港元，及 987,646.64美元的款項，全部或部份是可公訴罪行的得益，並曾作處理該財產。

案件編號：ESCC 1922/ 2022