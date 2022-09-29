疫苗｜楊何蓓茵：5至11歲接種率理想　有信心兒童能進指定處所

荔枝角公園社區疫苗接種站將於明日（30日）啟用，公務員事務局局長楊何蓓茵今日視察前往視察準備情況。她指出現時兒童接種率理想，有信心大部分5至11歲小朋友能夠使用疫苗通行證進入指定處所。對於有兩宗幼兒接種疫苗後出現面部肌肉無力個案，她認為只屬個別例子，有關兒童目前情況已經穩定，接種疫苗的副作用不會很大。強調打針是安全。



楊何蓓茵今日到荔枝角公園社區疫苗接種站視察，在建築處人員陪同講解後，她接受傳媒提問時稱，5至11歲兒童的疫苗接種率理想，40多萬人中，只有5萬多名兒童未接種。雖然在政策公布後，未見到兒童接種率大幅上升，但有信心明天大部分兒童，都可以使用疫苗通行證進入指定處所。

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對於明日啟用的荔枝角公園社區疫苗接種站，楊荷蓓茵認為設施很好，亦可方便附近居民。現時此接種站只供接種科興疫苗，但不排除將來會提供復必泰疫苗。接種站可以同時接種新冠肺炎疫苗及流感疫苗，但不可只選擇接種流感疫苗。

對於設置貨櫃屋式接種站是否希望釋放體育館，不用再作疫苗接種站，她指，貨櫃屋跟體育館分別不大，認為都能夠達到疫苗接種目的，而且位置選擇都方便市民。

新設的荔枝角公園社區疫苗接種站，會於明天開放使用。接種房間及登記處由兩個貨櫃屋改建而成。而等候區則設於荔枝角體育館室內的房間。接種房間的貨櫃屋，原先是用於銅鑼灣加路連山道接種站，現時改裝過來使用。接種房間會有三個接種間，可同時供三名市民使用。建築署指設施可使用超過一年。

此外，三個分別位於屯門置樂花園、鰂魚涌康怡廣場辦公大樓和中環雪廠街的「私家診所新冠疫苗接種站」明日亦同時啓用。政府亦將於十月十二日起在黃大仙廣場設立社區疫苗接種站，為市民提供科興和復必泰疫苗接種服務。網上預約服務由十月七日上午九時開始。市民可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站的預約系統預約服務，六十歲或以上市民可即場索取「即日籌」。