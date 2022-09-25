虐兒｜去年接獲逾1360宗懷疑虐兒個案 較前年增逾420宗
撰文：黃煦緻
出版：更新：
疫情持續逾兩年，學校多次停課，聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭慧芬今日（25日）在電台節目表示，2021年醫院發現因懷疑虐兒入院的個案增加約4至5成，而當局更在同年接獲逾1,360宗懷疑虐兒個案，較前年2020年升超過420宗。
香港路德會社會服務處助理服務總監尹潔盈亦表示，疫情下組織會向個案家庭寄送禮物包及遊戲包，鼓勵親子活動，促進雙方溝通。此外，2005年起政府推動兒童身心全面發展服務，亦能及早識別及介入懷疑吸毒、單親或年輕的孕婦個案，適時提供協助。
▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼
鄭慧芬今日在商台節目《政好星期天》表示，2020年當局接獲逾940宗懷疑虐兒個案數字，去年則接獲1,360宗，上升逾420宗，其中四成個案為身體虐待。她指，疫情下父母子女長期在家「困獸鬥」，令懷疑虐兒個案增加。惟受社交距離措施影響，個案較難發現，社工亦難以上門探望有需要家庭。她強調，「3歲定80」，兒童頭三年的腦部發展尤為重要，穩定的親子關係才能讓兒童身心健康發展。
尹潔盈表示，政府自2005年起政府推動兒童身心全面發展服務，針對吸毒、單親或年輕的孕婦提供支援，助產士會提供生育教育，幫助建立孕婦及子女的牽絆，希望能推動孕婦考慮「點樣為小朋友出世作準備」，社工、精神科醫生亦會適時提供協助。尹認為，「我諗無人天生識做父母，我哋都係喺學習經驗裏面慢慢成長。」
余黎青萍批本地色情暴力影視致虐兒 馮德倫：擦存在感去其他地方余黎青萍批影視暴力色情致虐兒 馮德倫暗罵落井下石：港產片難做耀能協會鴨脷洲幼兒中心兩幼兒疑被搣 警證接家長報案列虐兒處理耀能協會轄下幼兒中心疑爆虐兒 有幼兒稱被「搣」 社署介入調查虐兒｜防止虐待兒童會批現行法例存漏洞 促清晰規定強制舉報準則