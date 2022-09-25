疫情持續逾兩年，學校多次停課，聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭慧芬今日（25日）在電台節目表示，2021年醫院發現因懷疑虐兒入院的個案增加約4至5成，而當局更在同年接獲​逾1,360宗懷疑虐兒個案，較前年2020年升超過420宗。



香港路德會社會服務處助理服務總監尹潔盈亦表示，疫情下組織會向個案家庭寄送禮物包及遊戲包，鼓勵親子活動，促進雙方溝通。此外，2005年起政府推動兒童身心全面發展服務，亦能及早識別及介入懷疑吸毒、單親或年輕的孕婦個案，適時提供協助。



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鄭慧芬今日在商台節目《政好星期天》表示，2020年當局接獲逾940宗懷疑虐兒個案數字，去年則接獲1,360宗，上升逾420宗，其中四成個案為身體虐待。她指，疫情下父母子女長期在家「困獸鬥」，令懷疑虐兒個案增加。惟受社交距離措施影響，個案較難發現，社工亦難以上門探望有需要家庭。她強調，「3歲定80」，兒童頭三年的腦部發展尤為重要，穩定的親子關係才能讓兒童身心健康發展。

2020年社署接獲懷疑虐兒個案數字逾940宗，去年則接獲1,360宗，個案數字上升超過420宗，其中四成個案為身體虐待。（資料圖片）

尹潔盈表示，政府自2005年起政府推動兒童身心全面發展服務，針對吸毒、單親或年輕的孕婦提供支援，助產士會提供生育教育，幫助建立孕婦及子女的牽絆，希望能推動孕婦考慮「點樣為小朋友出世作準備」，社工、精神科醫生亦會適時提供協助。尹認為，「我諗無人天生識做父母，我哋都係喺學習經驗裏面慢慢成長。」