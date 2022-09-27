電腦按術員連登發布煽動言論　官指留言尖銳會挑起情緒　囚16星期

電腦技術員涉於半年內，多番在連登討論區留言，內容同為「詛咒中共 早日瓦解…香港獨立唯一出路 」。他被警方國安處拘捕，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。技術員今（27日）在西九龍法院認罪，主任裁判官羅德泉判刑時指，涉案留言具相當尖銳性，或會挑起情緒尙未平復的人，判技術員入獄16星期。



被告陳偉倫，30歲，資訊科技人員。他被控於2021年12月24日至2022年6月23日期間，在LIHKG發表及或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

曾發38則具煽動意圖留言

案情指，警方於網上巡邏時，發現被告於涉案時間在連登討論區，以用戶名稱「詛咒中共 早日毀滅」，共發出38則煽動意圖的留言，即「詛咒中共 早日瓦解 詛咒中共 早日毀滅 光復香港 時代革命 因果由國 容港治己 義憤民誠 香港獨立 唯一出路」。被告於2022年6月23日被捕，警誡下保持緘默。

辯方求情指，被告原本從事資訊科技，和女友育有一名3歲兒子，是一名大有前途的青年，但因本案失去原本的工作。

辯方指被告已主動要求刪除留言

辯方又指，案中的留言都是流於口號化，是情緒的宣洩，沒有詳細論述煽動他人使用暴力，未有進一步危害國家安全。此外，留言得到的回應少，或只有1、2個回應，很多甚至沒有回應。被告在被捕後，已透過律師要求連登討論區刪除涉案留言，該些留言和被告的連登用戶已不存在。

留言感染力少未引起嚴重罪行

羅官判刑時，被告在6個月內，38次發佈涉案留言，可見他心存希望，訊息不會被人淡忘。此外，涉案留言具相當尖銳性，或會挑起情緒尙未平復的人，引致死灰復燃。惟羅官考慮被告的留言只是不斷重複，未有加插新的內容，欠新鮮感下，感染力亦減少，亦沒有證據顯示其留言引起嚴重的罪行。羅官最終決定，判被告監禁16星期。

案件編號：WKCC 2144/2022