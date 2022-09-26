工程師設TG頻道分享製炸藥等資訊　官指訂閱者眾　囚42個月

工程師在通訊程式Telegram建立工程知識分享的頻道，惟內容卻是教人製炸藥，及用行山杖改裝成「打狗棍」等，更有教人製地雷及氫氣炸彈等。工程師聲稱只是用作工程技術交流。他早前承認兩項煽惑罪，案件今(26日)在區域法院判刑，暫委法官劉綺雲指，被告所用頻道有逾2萬人訂閱，人數眾多，被告持續發出危害公眾安全訊息，判被告入獄42個月。



在2019至2020年犯案

被告許智傑（29歲），承認串謀煽惑他人有蓄意傷人、串謀煽惑他人製造炸藥兩罪，指他於2019 年 7 月 2 日至 2020 年 5 月 28 日，串謀煽惑Telegram 使用者蓄意傷人、製造炸藥、縱火、損壞他人財產；及煽惑用家設置路障、破壞設施以至停水及停電、破壞寬頻上網服務設施、破壞街燈，以及干擾港鐵的正常服務等。

頻道名稱為實用工程知識分享

案情指，被告於2019年7月在Telegram建立名為「實用工程知識分享頻道」，聲稱用以分享各類有趣嘅工程知識，該頻道至2020年5月28日時，共有22,934名訂閱者。頻道有6個管理員帳戶，其中3個由被告操作。

頻道多次發出針對警方訊息

案發期間共發布2064條訊息，其中22條煽感他人作人身傷害的訊息，且大多為針對警方，包括教人改裝爬山杖做「打狗棍」、設置魚絲在地上作陷阱作、向警察身上掉汽油彈、挪移馬路上坑渠蓋，並在上面鋪紙皮設陷阱令警察跌下坑等。另有26條訊息教人製造炸藥有關，包括地雷、硝酸鈉、硝酸鉀、氫氣炸彈、氯氣彈、手榴彈引，及煙霧彈等。

被告被捕後稱，只是想分享實用工程知識，內容均是轉載他人。

案件編號：DCCC 1105/2020