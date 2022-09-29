網上貼文著炸解放軍軍營　青年稱心情欠佳發洩　官指具意圖裁罪成

自稱是歷史學家的青年，5年前在高登討論區貼文稱：不排除會製炸藥炸解放軍軍營，從而被控煽惑他人製爆炸品罪。青年辯稱投稿被拒，心情不好貼文發洩，又稱沉迷電腦遊戲，分不清現實與虛擬世界，又稱貼文內容照抄搜尋結果，他不懂硝酸甘油的性質和用途，強調無煽動意圖。暫委法官鄭紀航今(29日)在區域法院裁決卻指，被告貼文內容詳盡，認為被告自我膨脹，但看不出他有精神或心智異常，認為被告具犯罪意圖裁定其罪成，把案押後至10月14日判刑，期間為被告索取心理報告，又著控方就硝酸甘油力威力索取專家報告作考慮。。



被告陳振銘（27歲），否認一項煽惑他人製造爆炸品罪，被控於2017年11月17日，在香港非法煽惑其他身份不詳的人製造爆炸品，即硝酸甘油。

被告陳振銘被裁定一項煽惑他人製造爆炸品罪成。(資料圖片/劉安琪攝)

列出製作炸藥的10個步驟

控方案情指，一名男子2017年11月17日瀏覽高登討論區時，發現一則題為「不排除製作硝酸甘油炸藥轟炸解放軍軍營」的貼文，發佈者為「天地辰筭反耶」，內容詳述以硝酸甘油等材料製造炸藥的10 個步驟，並有約60名網民評論。警方經調查後發現發布者的帳號為被告所有，於2018年5月把被告拘捕。

被捕後稱打算開發電子遊戲

被告警誡下認貼文由他發布，當天因心情不佳，在家玩有解放軍軍營被轟的電腦遊戲，但記不起遊戲名稱，炸藥製作步驟是複製的Google 搜尋結果。但他之後又改口自稱是電腦程序員，打算開發電子遊戲，貼文是廣告，該遊戲最終無實際進展。

自辯稱投稿被拒想發洩情緒

被告出庭自辯時，他卻自稱是歷史學家，集中先秦哲學及思想，並任兼職外賣員，又自言對「預言」有研究。2017年他欲將其研究成果投稿至〈香港中醫雜誌〉卻被拒，他感到不獲認同並感到痛心，故在高登發布一些譁眾取寵的帖文宣洩情緒，又提「解放軍」只是想吸引人注意。

沉迷電腦遊戲分不清現實與虛擬

被告又稱在2012至2018年間一直沉迷電腦遊戲，分不清現實與虛擬世界。他本身讀文科，對於硝酸甘油等認識僅限於字面，沒有打算煽動他人製造炸藥，亦認為無人會信帖文的內容。

官認為被告非思緒混亂

法官裁決卻指被告警誡時的說法反覆不定，前後不一，自辯時又作出另一說法。法官稱觀其在與警方會面錄影的表現，認為被告整體說話頭頭是道，條理分明，似是一般說謊者前言不對後語，而非由思緒混亂。

相信被告具犯罪意圖

法官又指，被告有中六學歷，曾修讀土木工程文憑但中途退學，並自稱自學成歷史學家，鄭官認為被告確屬自我膨脹，但僅限於中國歷史、中醫及文學等，看不出有精神或心智異常。雖然被告稱不知道硝酸甘油的性質和用途，但被告在貼文標題提到轟炸解放軍營，內文又詳列製作過程所的器具、材料和分量等，認為他若非有犯罪意圖，毋須如此詳細，故裁定他罪成。

案件編號：DCCC 584/2021