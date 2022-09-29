科技園再延長租約半年至明年6.30 Mil Mill創辦人：要作研究
撰文：歐陽德浩
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全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，因為位於元朗工業邨廠房地皮不獲負責管理的科技園公司續租，面臨逼遷結業。科技園今晚（29日）再公布，將為「喵坊Mil Mill」在今年12月31日租約期屆滿後，將再額外提供上限為6個月，即租約可直至2023年6月30日。「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪回覆《香港01》指，科技園的單方面聲明是「大石砸死蟹」，雖然不願接受，但仍需再作內部研究。
▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼
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科技園︰今次是「最終方案」 額外提供6個月的寬限期
科技園今晚公布，在與環境及生態局積極討論後，經過進一步檢視及全面評估，在SSID已獲延長的一年租約期屆滿後，即今年12月31日，將再額外提供上限為6個月的寬限期，至2023年6月30日。
科技園重申，「最終方案」的寬限期為六個月，旨在平衡各方因素，包括創新園的長遠發展計劃、創科生態圈內所有持分者之利益。科技園將在過渡期間，繼續與SSID進行溝通。
葉文祺形容「大石砸死蟹」︰我哋又可以點呢
《香港01》向喵坊創辦人葉文琪查詢，他批評科技園作出單方面聲明，形容為「大石砸死蟹」，因此不願接受，並透露需要公司內部再作研究。「係唔想接受，最盡6個月，我哋又可以點呢。」
9月27日科技園記者會
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環保署︰安排承辦商為所有在「綠在區區」設施收集到的紙包飲品盒製成紙漿
環境保護署亦在今晚表示，轄下社區回收網絡「綠在區區」，在過去兩年把收集到的紙包飲品盒交給SSID處理，由於屯門環保園將興建一間大型現代化紙漿生產設施，預計可於2025年開始運作，為了確保上述大型現代化紙漿生產設施運作前，維持本地紙包飲品盒的回收能力，環保署會制定額外措施，準備安排承辦商為所有在「綠在區區」設施收集到的紙包飲品盒製成紙漿。
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環保署又指，經過這次事件，相信市民普遍對紙包飲品盒的回收和認知大幅提升，有助署方未來在回收紙包飲品盒方面的工作。環保署強調，會一如既往，繼續與所有環保業的同業合作。
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