逾2萬張涉濫發免針紙10.12失效　政府︰市民可去普通科門診諮詢

7名私家醫生早前因涉嫌濫發醫學豁免證明書被捕，政府本周二宣布，該批醫生合共發出的逾2萬張涉濫發的醫學豁免證明書，將不獲接納，10月12日起失效。醫務衞生局今晚（29日）公布，持有相關豁免證明書的市民，可諮詢其他私家醫生，或在醫管局普通科門診，再作重新評估。當局又指，若有市民賄賂或欺瞞醫生，或試圖以不當手段取得豁免證明書，將視乎情況轉交至執法部門跟進。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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相關市民可諮詢其他私家醫生

醫務衞生局指，若巿民持有涉案私家醫生所簽發的豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以確定可否繼續獲得醫學豁免。相關市民除了可自行諮詢其他私家醫生外，亦可選擇到訪醫管局轄下普通科門診，由公營醫療系統醫生按病人身體狀況，作重新評估。

當局表示，醫健通系統已記錄有關市民先前獲發的豁免證明書，公營醫療系統醫生為市民評估時有權閱覽。當局又指，醫管局轄下的普通科門診，一向為對身體有疑問並有意打針的病人，提供意見以協助他們作出決定。

如未接種疫苗者，康復後30日可以接種第一劑疫苗，如已接種一劑疫苗者，則相隔30日至150日不等。（新冠肺炎疫苗網站）

市民可透過電話預約系統，或經醫管局HA Go內的「預約普通科門診」功能，預約普通科門診服務諮詢醫生。詳情請瀏覽醫管局普通科門診網頁。

若市民賄賂或欺瞞醫生 將轉交至執法部門

當局亦提醒市民切勿以身試法，例如賄賂或欺瞞醫生等，或試圖以不當手段取得豁免證明書。當局並強調，公營醫療系統診所如發現涉嫌犯罪行為，將嚴肅處理，並視乎情況轉交至執法部門跟進。